Újabb mérföldkőhöz érkezett az oltási kampány

Hétfőtől elkezdik beadni a koronavírus elleni vakcina 2. dózisát a 12-és 17 év közötti diákoknak. Az emlékeztető injekciót sok helyen ugyanott és ugyanattól az orvostól kapják majd a kamaszok, mint az elsőt. Az oltás első adagját még iskolakezdéskor, adták be mintegy 47 ezer tanulónak az oltópontokon vagy az iskolákban, összesen mintegy 2000 helyszínen.





Az oltásra azokat a tanulókat is várják, akik korábban nem kérték a védőoltást. A szülők most is az adott iskoláknál tudják jelezni, ha beoltatnák gyermeküket. Az internetes időpontfoglalással, valamint az iskolai kampányoltással már

228 ezer kamasz kapta meg a védőoltást itthon.

Az oltási akcióval a kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, ami a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is a legjobb.

Közben a hétvégén sem pihennek az orvosok, országszerte adják be a védőoltásokat, Pécsen például naponta százakat oltanak be. Továbbra is kérhető az első, a második és a harmadik dózis is. Bőven van vakcina, és nem csak ezek között, hanem az oltási időpontok között is lehet válogatni.

Pécsen továbbra is több oltópont működik, ezek számát a páciensek létszámához igazítva bármikor tudják bővíteni, mert a vakcina mellett van elég szakember és eszköz is. Az orvosok szerint a különösen veszélyes delta variáns miatt minden eddiginél fontosabb, hogy aki még nem tette az kérje a vakcinát.

Tibold Antal, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának szakmai vezetője szerint kiemelten fontos, hogy megvédjük magunkat:

„Az egyén szempontjából a legfontosabb, hogy saját magát megvédje, erre pedig jelenleg a legalkalmasabb eszköz az oltás. Nem elhanyagolható szempont azonban az sem, hogy a környezetünk védelméről is gondoskodunk ezzel” – hangoztatta a vezető főorvos.

Az ősz a légzőszervi megbetegedések és az influenza időszaka, melyek tüneteit elsőre nem lehet megkülönböztetni a koronavírustól. Erről Rusvai Miklós beszélt az M1-en. A virológus azt mondta: ha valaki egyszerre több fertőzéstől betegszik meg, akkor nagyon súlyos, akár végzetes lefolyású következmények is lehetnek. Ennek kockázatát pedig csak a védőoltással lehet csökkenteni.

„Az oltatlan, adott esetben egyéb társbetegségekkel sújtott, ezen belül is a vérkeringési nehézség, a túlsúly, a cukorbetegség, a különböző légúti problémák, ezek mind mind hajlamosító tényezőként szerepelnek. Tehát azok az idős emberek, akik nem oltatták be magukat és ilyen társbetegségekben is szenvednek, sajnos nagy valószínűséggel súlyos formában szenvedik majd meg a betegséget” – fejtette ki a víruskutató egyetemi tanár.

Hozzátette: Magyarország járványügyi szempontból egyelőre a béke szigete Európában, ugyanis a többi országban már nagy a baj. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a koronavírus örökítőanyagát vizsgáló szennyvízadatok romlanak, ami azt jelzi,

hogy októberben nálunk is felgyorsulhat a járvány terjedése.

A címlapfotón egy kórházi asszisztens segít az oltáshoz szükséges dokumentumok kitöltésében egy férfinak (MTI/Rosta Tibor).