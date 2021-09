Több bevetési századot csoportosítottak át az MTV védelmére – Őszöd'15

Megosztás Tweet



Bűncselekmények elkövetőivel szemben kell intézkednie a rendőröknek az MTV székháza előtt, ezért több bevetési századot csoportosítanak át a helyszínre – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A Kossuth téren békés demonstrálókkal szemben nem történik intézkedés, ezért ott a biztosítás mellett más rendőri intézkedésre nincs szükség – mondta Garamvölgyi László. Hozzátette: a Magyar Televízió székházánál nem demonstrálókkal, hanem bűncselekmény elkövetőivel van dolguk a rendőröknek. A szóvivő az MTI-nek elmondta azt is, hogy több rendőri pajzsot összetörtek a TV székházát megrohamozók, de hogy hány rendőr sérült meg az összecsapásban nem tudta megmondani.

– Már több mint húsz sérült került kórházba, köztük több rendőr is, mindannyian az MTV székházánál sérültek meg – mondta a távirati irodának Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Közlése szerint kevéssel éjfél után tíz mentőautó szállította kórházba a sérülteket, akik között szolgálatot teljesítő rendőrök is vannak. A sérültek többsége zúzódásos sérülést szenvedett, illetve a könnygáz okozta sérülések miatt szorulnak ellátásra. A szóvivő azt is elmondta, hogy az éjszaka folyamán még további sérültek ellátására lesz szükség, mivel folyamatosan jelentkeznek apróbb sérülésekkel az emberek.

Molnár Péter, a fővárosi tűzoltóság szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy a televízió székháza előtt a tüntetők négy autót gyújtottak fel, többségüket egyszer már eloltották, azonban a tüntetők azokat ismét lángra lobbantották. Hozzátette: a tömeg elvett a tűzoltóktól egy víztömlőt, és azzal próbáltak a tv székházába betörni. A tűzoltók elzárták a vizet és felszerelésüket hátrahagyva visszavonultak. Molnár Péter közölte, a még most is lángoló autókat csak akkor tudják eloltani, ha megfelelő rendőri

biztosítást kapnak.

Az MTV székházában rekedt Navracsics Tibor és Juhász Ferenc

A Magyar Televízió elnökének „védőőrizetét” kénytelen igénybe venni Navracsics Tibor, a Fidesz és Juhász Ferenc, az MSZP alelnöke.

A két politikus a Magyar Televízió esti műsora után több mint két órával sem tudta elhagyni az intézmény épületét az MTV székháza előtti tüntetés miatt.

Rudi Zoltán, az intézmény elnöke a két politikussal és Török Gábor politológussal közösen az épület IV. emeleti, vasráccsal is biztosított helyiségébe vonult el.

A politikusok az épületbe bejutott MTI-tudósítónak elmondták, hogy tragikusnak tartják a kialakult helyzetet, amelynek esetleges politikai felelőséről konkrétan egyelőre egyikük sem nyilatkozott.

Rudi Zoltán elmondta, azért kezdték a közvetítést a konkurens csatornáknál később, mert a műholdas autóval nem tudtak átjutni a tömegen. „Ostromlott várból az emberéleteket kellett először

menteni” – fogalmazott az elnök, aki hozzátette, folyamatosan tájékoztatják a nézőket.

A hirado.hu időutazásra hívja az olvasóit! 15 éve került ki az egykori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde. Az MTI archív anyagai segítségével megmutatjuk milyen hírek tartották lázban az országot. A hírfolyamunk szeptember 17-én 16:38 perckor kezdődik (ekkor került ki az első hír a kiszivárgott felvételről) és egészen október végéig tart. A cikkek mellett videókat is bemutatunk, és közéleti szereplőkkel értékeljük a Gyurcsány-beszéd hatását.