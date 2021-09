Dönthet az Országgyűlés a veszélyhelyzet meghosszabbításáról

Megosztás Tweet



Hétfőn kezdődik az Országgyűlés őszi ülésszaka. A képviselők az elsők között dönthetnek a veszélyhelyzet meghosszabbításáról. De fontos feladat lesz az is, hogy garantálják a nemzeti konzultációból következő további intézkedések jogi hátterét. A konkrét döntésekről várhatóan napirend előtti felszólalásában beszél majd Orbán Viktor – hangzott el az M1 Híradójában.



Az első döntést már meghozta a kormány: meghosszabbították a hitelmoratóriumot a rászoruló családok és cégek számára. Erről pénteken beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban.

„Mindig törekedtünk, törekedtem arra is, hogy konzultáció után következmények legyenek, tehát a konzultációban elmondott véleményekből politikai-kormányzati döntések következzenek. Az egyik ilyen döntést már meg is hoztuk, kérdeztük az embereket a hitelmoratórium fenntartásáról, és az volt a kilencven százalék fölötti vélemény, hogy a rászorulók számára ezt fönn kell tartani” – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor várhatóan hétfői napirend előtti felszólalásában jelenti be a nemzeti konzultációból következő további intézkedéseket. „Lesz majd még néhány ilyen döntésünk, hétfőn a parlamentben az idény, az őszi ülésszak megkezdődik, erről tudunk is majd beszélni” – jelentette ki Orbán Viktor.

A nemzeti konzultáció részletes adataiból kiderül, hogy mind a 14 kérdésben nagy az egyetértés a válaszadók között. Ezek alapján az ívet kitöltők 99 százaléka szerint el kell érni, hogy Európában Magyarországon legyenek a legalacsonyabbak a munkát terhelő adók, a multinacionális vállalatok fizessék meg a környezetromboló tevékenységük árát.

De ugyancsak 99 százalék ikszelte be azt a választ is, amely szerint nincs szükség kötelező szétosztásra, és nem lehet rákényszeríteni a migránsokat egyetlen országra sem. A válaszadók a gyermekvédelmi törvényt is támogatták, 97 százalékuk szerint helyes, hogy törvény korlátozza a gyermekekre irányuló szexuális propagandát.

Mivel a világjárvány nem ért véget, a kormány ezért a veszélyhelyzet meghosszabbítását kezdeményezi az Országgyűlésnél.

„Ma a veszélyhelyzet meghosszabbítása semmilyen szabadságjogi korlátot nem jelent. Többek között tüntetni is lehet. Azt is látjuk, hogy ezeket a jogokat ma Magyarországon nem csupán gyakorolni lehet, hanem gyakorolják is és ez így van rendjén. Ugyanakkor a kormánynak az akcióképességére, a gyors reagálási képességre az ezt követő időszakban is szükség lesz” – fogalmazott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

A veszélyhelyzet januárig tartó meghosszabbításáról legkorábban kedden dönthet az Országgyűlés.