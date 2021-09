A kiváló minőség és a gondos gazdák tarthatják a világ élvonalában a magyar bort – INFOGRAFIKA

Megosztás Tweet



Nem kímélte a járvány a magyar borászatokat sem, a borexport tavaly 75-80 százalékkal esett vissza a korábbi évekhez képest. A hirado.hu által megkérdezett borászok szerint azonban az idén várható kiváló minőségű termés, valamint az elmúlt években végrehajtott technológiai fejlesztések visszasegíthetik a magyar bort méltó helyére, az üzletek felső polcaira. A veszteségek minimalizálását várják a hazai borturizmustól, amely a tavaly őszi lezárások után idén ismét jelentős fellendülés előtt áll.

Bortermelés Magyarországon 2000–2019 (hirado.hu-grafika)

A forró nyárnak és a jellemzően meleg kora ősznek köszönhetően Magyarországon a szüret már augusztus második felében elkezdődik a korai érésű fajtákkal (például csabagyöngye), illetve a rozébornak szánt alapanyagokkal. A legtöbb borászatnál idén szeptember elején kezdődött a szőlő betakarítása, a testesebb vörösborok alapját adó szőlőfajták (cabernet franc, cabernet sauvignon) szüretelése pedig október végéig, de akár november elejéig is elhúzódhat.

Kiváló minőségű szőlőre és borra számíthatunk idén

A hazai borászok szerint a 2021-es évjárat kiváló minőségű és megfelelő mennyiségű lesz. „Villányban a korábbi évek átlagánál később indult el a szüret. Mivel azonban melegebbre fordult az időjárás, az érés jó ütemben folytatódott, a mostani egy intenzív szüreti időszak.

A szőlő – hála a meleg, száraz nyári és kora őszi időnek – egészséges, Villányban idén növényvédelmi jellegű problémával nem kellett megküzdenünk, és miután a kötődés idején is jó volt az időjárás, a mennyiség is megfelelő”

– nyilatkozta a Gere Andrea, a villányi Gere Pincészet marketingvezetője a hirado.hu-nak.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Sóki Tamás)

A kiemelt fajták Villányban jellemzően a cabernet franc, a cabernet sauvignon és a merlot. Ezek ugyan később érő fajták – ennél fogva a szüretelésük is később kezdődik –, de egyes dűlőkben már örvendetesen emelkedik a merlot szőlő cukorfoka. „Az idei évjárat minőség szempontjából egy árnyalattal jobbnak ígérkezik, mint a 2020-as” – tette hozzá.

A badacsonytomaji Laposa Birtok operatív igazgatója, Laposa Lilla szerint „mennyiségre közepes, minőségben kiemelkedő, szép, érett és egészséges az eddig leszüretelt szőlő”, ezért az előző évinél jobb minőségre számítanak a Balaton-felvidéken.

„Eddig ideálisnak nevezhető az idei évjárat, de a számunkra döntő jelentőségű merlot és cabernet fajták számára a következő öt hét lesz a meghatározó. Amennyiben csapadékmentes, illetve kevéssé csapadékos időszak jön, úgy kimagasló lehet az évjárat” – válaszolta megkeresésünkre Dudás Erika, a villányi Jammertal Borbirtok logisztikai vezetője.

Az Európai Unió legnagyobb bortermelőinek sorában Magyarország az előkelő 6. helyet foglalja el (Forrás: Eurostat, grafika: hirado.hu)

A magyar borászok egyetértenek abban, hogy a minőség a legfontosabb fokmérő, a mennyiség csak ezután következik. Az elmúlt húsz évet tekintve a 2006-os, a 2007-es, a 2011-es, a 2012-es, valamint a 2015–2020 közötti időszakban valamennyi évjárat kiemelkedő minőségűnek számít. Az Eurostat kimutatása szerint 2019-ben az Európai Unióban 15,8 milliárd liter (158 millió hektoliter) bort állítottak elő, ebből Magyarország 400 millió literrel (4 millió hektoliter) vette ki a részét, ezzel hazánk a hatodik helyet foglalja el az EU legnagyobb bortermelői után.

Megtizedelte a járvány a borexportot, Kína egyre fontosabb partner

A borkereskedelem szempontjából a 2020-as év nem számít jó viszonyítási alapnak, hiszen a hazai borászatok a járvány miatt nem kaphattak reális képet az értékesítésekről. Annyi bizonyos, hogy azok jelentősen visszaestek.

Az értékesítést befolyásolta, hogy a pandémia alatt sok étterem nem, vagy csak részlegesen működött. „Ez különösen a prémiumborok szempontjából bír nagy jelentőséggel, hiszen e szegmens borainak jelentős részét a hazai éttermekben fogyasztják a borkedvelők” – fejtette ki Gere Andrea. Bár mostanra már jobb a helyzet, mint egy évvel ezelőtt, de az élet még nem állt teljesen vissza a régi kerékvágásba. „Főként Budapesten tapasztalható, hogy sok étterem nem nyitott újra, és a külföldi turisták jelenlétének hiánya is érezhető még” – tette hozzá.

Zajlik a kékszőlő feldolgozása a villányi Jammertal Borbirtokon, a Wunderlich-borászat üzemében. A borászathoz 180 fős látogató- és rendezvényközpont, valamint 90 ezer palack befogadására alkalmas bortrezor is tartozik (Fotó: Jbb.hu)

Ugyanakkor az élelmiszerboltok, a hipermarketek, a borszaküzletek, valamint a webshopok felfutó forgalma részben kompenzálni tudta a vendéglátásban történt kiesést.

A marketingvezető szerint „megnyugvás volt azt tapasztalni, hogy stabil márkának számítunk a piacon, a fogyasztók ismernek minket és bíznak bennünk. Ez egy ilyen nehéz pandémiás helyzetben különösen fontos. Az online értékesítés szerepe is növekedett; ezt a saját webshopunkban is tapasztaljuk, de kereskedő partnereink is erről számolnak be a saját felületeik vonatkozásában”.

A villányi pincészet esetében tavaly a teljes értékesítésnek mintegy 15 százalékát tette ki a kivitel, a fennmaradó 85 százalék a hazai piacon talált gazdára. Hasonlóan drasztikus csökkenést tapasztaltak a Jammertalnál is: a korábban jellemző 140–170 000 palack helyett csak 30 ezer palacknyi bort tudtak exportra küldeni tavaly. Ugyanakkor

az olcsóbb kategóriákban nagyon nagy a tülekedés, ott egyre inkább az úgynevezett zászlós borokkal – az adott pincészetre jellemző specialitásokkal – lehet piacot nyerni.

Geréék esetében ez a kopár, a tokaji borvidéken a furmint, a Laposánál a kéknyelű, a villányi Wunderlich esetében a cassiopeia, a siller és a koh-i-noor fajták.

Az export szempontjából egyre fontosabbak a Magyarországra jellemző fajták, mint például a furmint vagy a kéknyelű, de a Jammertal Cassiopeia Merlot 2015-ös évjáratát a világ legjobb vörösborának választották meg kategóriájában a Concours Mondial de Bruxelles 2021 borvilágversenyen. A magyar vörösbor sikerének értékét fokozza, hogy mintegy 7500 versenytárs közül hozta el a Grand Gold Medal Revelation díjat Belgiumból.

A villányi Jammertal Borbirtok Cassiopeia Merlot 2015 tételét idén a világ legjobb vörösborának választották meg kategóriájában a brüsszeli Concours Mondial 2021 világversenyen, ezzel első magyar borként elhódította a Grand Gold Medal Revelation nagydíjat (Forrás: Jammertal)

A hazai borászatok elsősorban a környező országokba, Csehországba, Szlovákiába, Lengyelországba exportálnak, de fontos partnernek számít Belgium, Németország, az Egyesült Államok, az utóbbi években pedig ugrásszerűen nőtt a kínai borexport.

Biobor, gasztronómia, borkóstolók: élménytúrákkal várják a borturistákat

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szeptember elején kampányt indított a hazai borrégiók népszerűsítésére. Az elmúlt év adatai azt mutatják, hogy a borturizmus széles vendégkört képes megszólítani, hiszen a 25–54 éves korosztályból már tavaly is sokan látogatták meg az ország valamelyik borvidékét. A bor és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, látnivalók a fiatalabbak számára is egyre vonzóbbak. A kampány nemcsak a hazai borkülönlegességek kóstolására fókszál, hanem a helyi ételkülönlegességeket is népszerűsíti. Az MTÜ hat borrégióra osztotta fel Magyarországot, de a klasszikus régiókon kívül Budapesten is szerveznek borfesztiválokat.

Az általunk megkérdezett borászatok mindegyike ínyencségekkel, rendezvényekkel, különleges élményekkel várja a borkultúra iránt érdeklődőket – nem csak ősszel.

Munkások cabernet franc szőlőt dolgoznak fel Gere Tamás és Gere Zsolt villányi pincészetében 2012. október 3-án (Fotó: MTI/Kálmándy Ferenc)

A Gere Pincészetnél a legmeghatározóbb a szőlészet és a borászat, a birtok 75 hektáros területén organikus biogazdálkodást folytatnak, nagy hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra. Foglalkoznak szőlőmag-feldolgozással is, melyből szőlőmagolajat, illetve szőlőmagőrleményt készítenek. Nemrég egy szőlőmagalapú prémium kozmetikai márkát is létrehoztak, melynek palettáján svájci fejlesztésű, igen magas minőségű termékek találhatók. A család egy négycsillagos wellness-szállodát is üzemeltet Villány szívében (Crocus Gere Resort & Wine Spa), melynek része a Mandula étterem. Itt konferenciákat és céges rendezvényeket is szoktak tartani, de a pincészet borkóstoló termet is működtet.

A Laposa Birtok egy olyan komplex gasztrobirtok, amely több egységgel várja a vendégeket, és egész évben, minden korosztálynak kínál programokat. Különlegességük az úgynevezett minerális helyi borok kínálata, emellett jellegzetes Balaton-felvidéki ízekkel várják a borszeretőket. A téli időszakban kiemelt programokkal igyekeznek Badacsonytomajba vonzani a turistákat, ilyen az októberben kezdődő Gasztrohegy fesztivál, az Újbor-kóstoló vagy a szilveszteri programkínálat.

Villányban a Jammertal Birtok rendelkezik Közép-Európa egyik legnagyobb és leglátványosabb boros tematikájú látogatóközpontjával, valamint Európa egyik legnagyobb – 90 ezer palack befogadására alkalmas –, bárki által igénybe vehető bortrezorral.

Címlapfotón: A tulajdonos Frittmann Tamás a Frittmann Borászatban, Soltvadkerten 2020. november 25-én. Az Európai Bizottság jóváhagyta a Soltvadkerti borok oltalom alatt álló eredetmegjelölését (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)