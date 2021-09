A baloldali kormány egyik ökle lenne az adóhivatal?

Megosztás Tweet



Arra lehet következtetni, hogy a baloldali kormány egyik „ökle” az adóhivatal lesz. Ez egyvalamire biztosan nem lesz jó, mégpedig a gazdaság további fehérítésére, amelynek terén rendkívüli eredményeket ért el az Orbán-kormány – írta szombati számában a Magyar Nemzet.

Az adórendszerben korszakváltás lenne, mert véget vetnének az elvonások csökkentésének, és ismét beköszöntene az adóemelések időszaka. Ahogy sok minden másban is, ebben is egyetértenek Gyurcsány Ferenc szövetségesei. Ez nem lenne újdonság, miután 2010 előtt is így csinálták – informál a Magyar Nemzet.

A lap hozzáteszi: bár sok minden homályos még, azért egy-két dolgot lehet tudni arról, hogy mire készül a baloldal egy esetleges kormányváltás esetén.

Tudjuk azt is, hogy lefejeznék a teljes államigazgatást, melynek vezetőit börtönnel fenyegetik. Így szinte biztos, hogy az adóhatóság irányításával is saját embereiket bíznák meg. Mégpedig azért, mert a hivatalt bosszúra és leszámolásra használnák.

Ez a terv nagyon hasonlít Karácsony Gergely elképzelésére.

A most éppen miniszterelnöki babérokra törő főpolgármester ugyanis bejelentette, hogy ha miniszterelnök lesz, akkor az utasítására az adóhivatal azonnal zárolni fogja mindenkinek a bankszámláját, aki az elmúlt években közpénz terhére gazdagodott meg.

A számok világosan igazolják, hogy 2010-hez képest majdnem egymillióval nőtt a foglalkoztatottak száma. Az Orbán-kormánynak ez volt az egyik legfontosabb célkitűzése, amely teljesült.

A balliberális hatalom korábban segélyalapú társadalmat épített, ami súlyos következményekkel járt. A kevés foglalkoztatott miatt magasak voltak az adók és a járulékok, mivel kevesen fizettek a közös kasszába.

A jelentős elvonások miatt pedig azok is megpróbáltak kimenekülni az adófizetés alól, akik egyébként legálisan dolgoztatták volna a munkavállalóikat. Ezzel tovább csökkent a bejelentett munkavállalók száma, azaz: egyre kevesebben fizették meg a közterheket. ­Emiatt minden évben hatalmas lyuk tátongott a költségvetésen, ezt a problémát a baloldal pedig kizárólag megszorításokkal próbálta meg orvosolni.

Ez nem vezetett sikerre, a magas hiány miatt

az Európai Unió 2004-ben eljárást indított Magyarország ellen, amelyet kilenc év után az Orbán-kormány intézkedéseinek köszönhetően zárt le Brüsszel

