Korábban sok migráns „szír” volt, most „afgán”

Magyarország belső biztonsága a határokon kezdődik, ami kerítés nélkül nem lenne teljesíthető – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 Ma este adásában.

Bakondi Györgyöt megjegyezte: e nélkül már milliószámra érkeztek volna Magyarországra migránsok és Ausztria épített volna kerítést. Még a kerítéssel együtt is, több mint fél millió határsértőt fogtak el a magyar határokon az elmúlt hat évben – közölte, kiemelve: a kerítés, annak visszatartó ereje, a jogi feltételrendszer, és a határt megfelelő számban védő rendőrök és katonák garantálják Magyarország belső biztonságát.

Kitért arra is, hogy tavalyhoz és tavalyelőtthöz képest is jelentősen megnövekedett az illegális határátlépők száma. Változott továbbá az állampolgári összetétel is.

Korábban mindenki szírnek vallotta magát, most emelkedik az afgánok aránya – ismertette, megjegyezve, hogy az Európai Parlament döntése alapján afgánokat nem lehet visszaküldeni.

Bakondi György kitért arra is, hogy a legutóbbi nemzeti konzultáció eredményei alapján a lakosságon belül jóval magasabb a kormány migrációs politikájának a támogatottsága, mint a pártszimpátia alapján való állásfoglalás.