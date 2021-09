Hiába tüntettek a magyar határt ostromló migránsért, mégsem fogadták be a liberálisok

Megosztás Tweet



Hat éve volt a röszkei támadás. 2015. szeptember 15-én zárta le Magyarország a zöld határt kerítéssel Szerbia felől. Másnap a Röszkénél feltorlódott bevándorlók erőszakkal megpróbáltak áttörni a határon. Magyarország akkor negatív példaként került a külföldi címlapokra, azóta már néhány nyugati politikus is elismerte, hogy hiba volt bírálni a magyar kormány akkori fellépését. Az elmúlt hat évben már tíz európai ország épített kerítést a bevándorlók ellen – számolt be az M1 Híradója.



A Röszke-Horgos közúti átkelőhely szerb oldalán több ezer migráns kezdett gyülekezni. Nem értették, miért nem tudnak, minden korlátozás nélkül egyszerűen csak besétálni az Európai Unió területére.

A tömeg és a feszültség folyamatosan nőtt, a migránsok egymást hergelték. Szeptember 16-a reggelén zavargás tört ki. A bevándorlók ultimátumot adtak a magyar hatóságoknak, hogy vagy beengedik őket, vagy áttörik a kaput. Az agresszív tömeg nem sokkal később rugdosni kezdte a határzárat. Közben hangosan követelték, hogy engedjék be őket Magyarországra.

Mivel a szerb rendőrök nem avatkoztak közbe, a magyar oldalon háromszoros sorfalat álltak az egyenruhások. A terrorelhárítók pedig arabul próbálták megnyugtatni a feldühödött bevándorlókat, de sikertelenül.

Előkerültek a kövek, a fadarabok és a palackok. Voltak, akik a kerítés elől, mások a háztetőkről dobálták a hatóságokat és autógumikat is felgyújtottak. A rendőröknek könnygázt és vízágyút is be kellett bevetniük, hogy megvédjék a határt. Az M1 tudósítói végig a helyszínről tudósítottak telefonon.

A tüntetők pajzsként használták a gyerekeket és a nőket. Több százan megsérültek, köztük újságírók és rendőrök is. Kettejüket kórházba kellett szállítani. A fellázadt tömeget végül csak estére sikerült visszaszorítani.

Voltak olyan napok, amikor közel 10 ezer illegális bevándorló lépte át mindenféle ellenőrzés nélkül Magyarország határát.

Bár 2015 szeptembere előtt migránsok ezrei léptek be illegálisan az unióba, a kerítés megépítése után mégis sokan bírálták a magyar kormány intézkedését – erről a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai elemzője beszélt az M1-en. Georg Spöttle szerint mostanra több tagállam döntött hasonló megoldásról, de nem ez volt az egyetlen olyan ügy, amelyben később meggondolták magukat a brüsszeli politikusok.

„Brüsszelben, Berlinben mindenütt Szabadságot Ahmed H.-nak! molinókkal álltak fel a liberális politikusok, Sargentini és társai, de amikor kimehetett volna, senki nem akarta őt visszafogadni” – tette hozzá.

Az elemző megállapította: az elmúlt hat év tapasztalataiból látszik, hogy Magyarország határőrizeti rendszere jól működik, ezért dönt egyre több ország úgy, hogy nekik is szükségük van határkerítésre.