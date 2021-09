Ettől függ a negyedik hullám súlyossága

Megosztás Tweet



Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban kiemelte: ha valaki jelentkezik, két héten belül megkapja a harmadik oltást az ország bármely pontján. A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy a járványnak lesz negyedik hulláma, a súlyossága azonban attól függ, hogy hányan oltatják be magukat. Aki pedig nem kéri a vakcinát, veszélyben van.



A beoltottak száma meghaladta az 5 855 000-et. Csaknem 5 565 000-en a második dózist is megkapták, és 590 000-en vannak azok, akik felvették a harmadik oltást. A legfrissebb adatok szerint egy nap alatt öten hunytak el a koronavírus szövődményeiben, és 479 új fertőzöttet igazoltak. Kórházban jelenleg 353 beteget ápolnak, közülük 41-en vannak lélegeztetőgépen.

„Lesz negyedik hullám itthon, a súlyossága attól függ, mennyien oltatják be magukat” – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hangsúlyozta: aki nem adatja be a vakcinát, az kockáztat, és nagyon fontos, hogy az idősek és fiatalok egyaránt kérjék az oltást.

„Biztatni, biztatni kell mindenkit, hogy oltassa be magát, minden egyes oltás csökkenti a negyedik járvány súlyosságának kockázatát. A fiatalok azt hiszik, mert persze ettől fiatalok, hogy ide nekik az oroszlánt is, meg őket nem fogja a golyó. De ez nem igaz. Ez egy olyan vírus, ami őket is eltalálja, és az oltás egy golyóálló mellény a fiataloknak is. És a fiatalokat is kérem, hogy oltassák be magukat” – fogalmazott a kormányfő.

Emlékeztetett, hogy a magyar oltási kampány az egyik leggyorsabb volt Európában, és nálunk lehetett először teljeskörűen kérni a megerősítő vakcinát.

„Azt tudjuk mondani, hogy a harmadik oltás jobb, ha van, mint ha nincs, ha valaki úgy gondolja, hogy ez szükséges, és jelentkezik, akkor két héten belül meg fogja kapni, bármelyik pontján is él az országnak a harmadik oltást. A cselekvőképességet a védekezéshez mindenképpen fönn kell tartani, az egészségügyi és kormányzati cselekvőképességet. Gyorsabb cselekvőképességre van szükségünk, mint a normális, parlamentáris működési rendben, az egyébként adott, ezért a vészhelyzet, valamint a rendkívüli jogrend állapotát az év végig meg fogjuk hosszabbítani” – közölte a miniszterelnök.

Jövő héten ismét oltási akció lesz az iskolákban. Beadják a második adag vakcinát azoknak a 12 év feletti diákoknak, akiket három hete beoltottak. Csaknem 50 ezren kapják meg az oltást, a pontos időpontról és helyszínről előzetesen mindenkit tájékoztattak. De várják azokat is, akik eddig még nem kérték az injekciót, mert lehetőség lesz újra az oltás felvételére. A szülők az oktatási intézményeknél jelezhetik, ha szeretnék beoltatni a gyermeküket.

