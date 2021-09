Emlékezők 2006 őszéről: „Rengeteg budapesti kisgyerek hiába várta haza szüleit”

Megosztás Tweet



Császár Attila, aki akkor tudósított az eseményekről, azt mondta: a baloldal 2006-ban nemcsak ártatlan civileket, hanem munkájukat végző újságírókat is vegzált – hangzott el az M1 Híradójában. Zelenka Dóra újságíró arról beszélt: gyerekként családjával saját bőrén szenvedte el a Gyurcsány-kormány megszorításait.



„Addig én sem tapasztaltam meg, hogy milyen egyáltalán könnygázt szívni, na ott akkor rögtön sikerült az MTV székházánál” – így emlékezett a közmédia vezető belpolitikai újságírója az őszödi beszéd kiszivárgása utáni tüntetések legfeszültebb pillanataira.

Császár Attila akkor a Hír Tv riportereként tudósított az utcai harcokba és véres rendőri megtorlásokba fulladt demonstrációkról. Az eseményeket 15 év távlatából értékelve most úgy fogalmazott: miközben Gyurcsány Ferenc és pártja ma a demokrácia és a jogállamiság hiányát kéri számon a kormányon, a baloldal 2006-ban ártatlan civileket és munkájukat végző újságírókat vegzált.

„ A 12 éves fiam a tévészékház ostromakor egyedül volt otthon és akkor hatósági tanú nélkül tartottak nálunk házkutatást. Akkor azért úgy megkérdezném, hogy az a fajta aggódás, amit a jelenlegi baloldal megfogalmaz a jelenlegi kormánnyal szemben, akkor az hol volt 2006 környékén meg utána?” – tette fel a kérdést az újságíró.

Saját tapasztalataikat elevenítették fel az M1 stúdiójában a Pesti Srácok munkatársai is.

Zelenka Dóra arról beszélt: gyerekként családjával saját bőrén szenvedte el a Gyurcsány-kormány megszorításait. Kollégája, Szalai Szilárd pedig hozzátette: fontos, hogy a mostani fiatalok tisztában legyenek azzal, ki az a Gyurcsány Ferenc, aki vissza akar térni a hatalomba.

„Rengeteg budapesti kisgyerek hiába várta haza a szüleit, mert megverték, letartóztatták, bíróságra citálták őket. Ugyanez az ember most visszatér, most sörözni hívja őket, ugyanez az ember most jópofázik. Amikor ezeket a kérdéseket nekik (a fiataloknak – a szerk.) szegezzük, akkor terelnek, áldozati pózba vágják magukat. Ebből is látszik, hogy ez az ember semmit sem változott, 15 év alatt nem bánta meg, sőt beleáll ebbe a történetbe” – mondta a fiatal újságíró.

A demokrácia intézményén ejtett csorba, hogy Gyurcsány Ferenc 15 évvel az őszödi beszéd kiszivárgása után ma is a baloldal vezető politikusa lehet – erről már Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász beszélt az M1-en.

„Ezért nagyon fontos, hogy indult egy vándorkiállítás, van egy stop Gyurcsány stop Karácsony kezdeményezés, amelyek mind-mind arra irányulnak, hogy erkölcsi elégtételt adjanak azoknak a jogfosztottaknak, jogsértetteknek, akik egy részét a nemzeti jogvédő szolgálat karolta föl” – hangsúlyozta az alkotmányjogász.

A Századvég jogi szakértője hangsúlyozta: a volt miniszterelnök saját ambíciói oltárán feláldozta a magyar embereket, a beszéd kiszivárgása után nem mondott le, annak tartalma miatt azóta sem kért bocsánatot és 2006-ban nem vonta felelősségre a rendőri vezetőket. Ezzel Magyarország rendszerváltás utáni történetében a legnagyobb politikai kárt Gyurcsány Ferenc okozta.