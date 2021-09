Egyre okosabb eszközök váltják a nyugdíjba vonult számlatömböt

Megosztás Tweet



2021 az innováció éve lett az online számlakészítésben. Tavaly július elseje óta már több mint egymillió vállalkozás adatait kötelező eljuttatni online módon az adóhatóságnak. Bár a papír alapú számla kiadása továbbra is létező lehetőség, a döntő többség online számlát készít, amelyeknek a világában soha eddig nem látott lehetőségek nyíltak 2021-ben.

Két látványos és pénzügyileg jelentős fejlesztéssel erősített a Billingo online számlázó. Az új Bankszinkron szolgáltatással tíz bank és pénzintézet tranzakciói aggregálhatók a fiatalos online számlázóba. A Fizetési kérelemmel pedig gyakorlatilag a számlakiállítást követően szinte azonnal megjelenhetnek az utaláshoz szükséges adatok a vevő netbankjában.

A nyílt bankolás (PSD2) bevezetése óta várható volt, hogy a pénzügyek bekerülnek a szoftverbe. A Billingót az MNB hivatalosan is nyilvántartásba vette, így a szolgáltatásait a legszigorúbb pénzügyi szabályozás alatt, mint AISP számlainformációs szolgáltató biztosítja – olvasható a közleményben.

Tíz bank tranzakciós adatai az online számlázóban

A Bankszinkron szolgáltatással tíz bankkal, illetve pénzintézettel lehet összekötni az online számlázót. Így az Erste Bank, OTP Bank, CIB Bank, Raiffeisen Bank, K&H Bank, UniCredit Bank, Revolut, MKB Bank és ING Bank mellett a Paypal-on keresztül érkező tranzakciók is megjelenhetnek a Billingóban.

Ez azért jó, mert nem kell minden alkalommal belépni a netbankba, hogy lássuk az utalásokat. További kuriózum, hogy akár több, különböző pénzintézetnél vezetett bankszámla adatai is egyetlen felületre aggregálhatók. A bankszámlák között egy-egy kattintással lehet váltani. A jóváírások és terhelések értékét, az aktuális egyenleget vagy éppen a kintlévőséget pedig külön-külön vagy éppen egyben is láthatjuk.

A Billingo Bankszinkron képes beazonosítani az utaláshoz tartozó számlát. Jóváhagyást követően pedig automatikusan fizetettre is állítja a bizonylatot. Ez a bevételi és kiadási oldalon is megoldott, ami a könyvelők munkáját is látványosan egyszerűsíti. A Bankszinkront szolgáltatás akkor is használható, ha a számlázásra más szoftvert használunk.

Sárospataki Albert vezérigazgató elmondása alapján már az első napon több, mint háromezer Billingós vette igénybe a bankszinkron szolgáltatást, és kötötte össze a számlázóját a bankjával, ami minden várakozásukat felülmúlta.

Azonnali fizetési kérelem a vevő bankjában

A Fizetési kérelem egy Magyarországon teljesen új, innovatív megoldás. Előnye, hogy gyakorlatilag a számlakiállítás pillanatában egy automatikus fizetési igény kerül a vevő netbankjában, benne a fizetendő összeggel és az utaláshoz szükséges adatokkal (például jogosult neve, bankszámlaszáma, közlemény).

Ha a vevő jóváhagyja az utalást, akkor azt a bank teljesíti is. Ez kényelmes a vevőnek, mert nem csúszik az utalás, nem kell manuálisan rögzíteni az adatokat és persze jó a billingósnak is, mert egyszerűbben, gyorsabban kaphatja meg a várt összeget.

(Címlapfotó forrás: Billingó)