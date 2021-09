Megosztás Tweet



A katolikus egyházfő szavait Orbán Viktor miniszterelnök idézte péntek reggel a Kossuth Rádióban. Kiemelte: egyetértés van a családról Ferenc pápa és a magyar kormány között. A kormányfő hozzátette: megerősítette őt a beszélgetés a katolikus egyházfővel. A szentatya ugyanis a családok védelmében folytatott magyarországi harcot a legfontosabbnak nevezte Európa jövője szempontjából – hangzott el az M1 Híradójában.

„Olyan keményen fogalmazott, ami nekem még sosem sikerült. Azt mondta, nem lehet engedni, hogy relativizálják a családokat. A család az apa, anya, gyerek, és pont. Ferenc pápa világossá tette, hogy a család: az apa, anya és gyerekek. Ebben nincs vita” – így idézte fel a szentatya budapesti látogatásán mondott szavait Orbán Viktor miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban.

A kormányfő úgy fogalmazott: a családok kérdésében sokkal mélyebben egyetértettek a katolikus egyházfővel, mint azt remélte.

„Ő is látja, hogy nagy erők dolgoznak, különösen a brüsszeli bürokráciában, hogy relativizálják a családot, és olyan keményen fogalmazott, ami nekem még sosem sikerült. Azt mondta, hogy nem lehet engedni, hogy relativizálják a családokat. A család az apa, anya, gyerek és pont. Nem azt mondta, hogy vitatkozzunk, vagy vitassuk meg, legyenek elég erős érvek. Azt mondta, hogy pont, nincsen róla vita” – mondta a miniszterelnök.

Ferenc pápa a múlt vasárnap érkezett Budapestre, ahol hatalmas tömeg fogadta. Az emberek éljeneztek és integettek, a szentatya pedig mindenkit mosolyogva üdvözölt. Már korábban elmondta, hogy örömmel jön, és látszott is végig, hogy jól érzi magát Budapesten. A zárómise alatt többször is magyarul szólalt meg.

A katolikus egyházfő később újságíróknak is elmondta, hogy jó hangulatban teltek az Áder János államfővel és Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélések is. A hazafelé tartó repülőgépen pedig arról is beszélt, hogy a Nyugat számára példaértékűnek tartja a magyar családvédelmi intézkedéseket.

„Nagyon sok fiatal párt és gyermeket látni Magyarországon, amely ígéretes és iránymutató a nyugati országoknak, ahol a demográfia aggodalomra ad okot. Olaszországban, de Spanyolországban még rosszabb a helyzet, sok falu kiürült, és tucatnyi öreg ember lakja. A magyar törvények segítik a párokat, hogy összeházasodjanak és gyereket vállaljanak” – fogalmazott Ferenc pápa.

„Azt mondta, hogy »go ahead« ami azt jelenti, hogy csak csináljátok, hajrá, előre, és csinálni is fogjuk. A szentatya arra biztatta Magyarországot, hogy folytassa a családvédelmi intézkedéseit” – idézte fel a beszélgetést Orbán Viktor, majd úgy fogalmazott: a magyar kormány így fog tenni.

„Ez a látogatás Magyarországot felértékelte, és személyesen nagyon sokunkat pedig megerősített. Áradt a Szentlélek, ezt mindenki érezhette. Magyarországon 80 éve nem történt az idei eucharisztikus kongresszushoz hasonló esemény” – fogalmazott a miniszterelnök a pápalátogatás kapcsán. Arról is beszélt, hogy a szentatya azért jött el Magyarországra, mert meg akart bennünket látogatni: fontosak vagyunk neki, és ez fölértékeli Magyarországot.

Orbán Viktor hozzátette: megerősítette őt a beszélgetés a katolikus egyházfővel. Hozzátette: a szentatya világossá tette, hogy az a harc, amit hazánk folytat a családok védelmében, az Európa jövője szempontjából a legfontosabb küzdelem.