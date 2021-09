Bármelyik vakcina jobb, mint az oltatlanság a szakember szerint

Megosztás Tweet



Szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy rendkívül fontos a védőoltás szerepe a negyedik hullámban, ami elsősorban az oltatlanokra jelent veszélyt. A friss adatok alapján lassú emelkedés tapasztalható a fertőzések számában. Mind az aktív fertőzöttek, mind a kórházban ápoltak száma nő.



Jelenleg a vírus terjedése, a megfertőződés aránya követi a tavaly őszi mintázatot. Ebből arra lehet következtetni, hogy a negyedik hullám a második, tavaly őszi hullámot fogja másolni, annyi különbséggel, hogy a negyedik hullám az oltatlanokra lesz a legveszélyesebb – mondta Rusvai Miklós virológus az M1 Ma reggel című műsorában.

Véleménye szerint az oltás támogatottságát azzal is lehetne növelni, ha az elhunytak esetében azt is közölnék, hogy be voltak-e oltva vagy sem, ugyanis számos külföldi statisztika bizonyítja, hogy az elhunytak többsége nem volt beoltva. Ha ez Magyarországon is közismertté válna, akkor talán azok is úgy döntenének, hogy beoltatják magukat, akik ezt még nem tették meg.

Emlékeztetett,

az oltás nem állítja meg a vírus terjedését, az oltottak is megfertőződhetnek, de ha meg is betegednek, nem lesznek súlyos tüneteik, nem fognak belehalni a koronavírusba.

Bármelyik vakcina jobb, mint az oltatlanság, ez kimutatható a statisztikai adatokból is – hívta fel a figyelmet.

Ez a vírus nem tűnik el, velünk marad, így elkerülhetetlen, hogy az idő múlásával az egész lakosság átessen a fertőzésen.

Kitért arra is, hogy az óvodákban, iskolákban már most egyre gyakoribbak a felső légúti megbetegedések, illetve lassan számíthatunk az influenzaszezonra is. Ezért arra kér mindenkit, felnőttet és gyereket egyaránt, hogy legyenek elővigyázatosak, tartsák be a higiénés szabályokat annak érdekében, hogy elkerüljék a megbetegedést.