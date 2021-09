Hazánkban az ősz egyet jelent a borturizmussal

Megosztás Tweet



A Magyar Turisztikai Ügynökség őszi kampányának célja, hogy népszerűsítse a hazai borrégiókat, valamint a turisztikai szezon meghosszabbítása és a borvidékek egyediségének, sokszínű kínálatának bemutatása.



Kiss Róbert Richard turisztikai szakújságíró az M1 Ma reggel című műsorában javasolta, hogy minden magyar vegyen részt a hazai bortúrákon és gasztofesztiválokon. Kiemelte, a látogatások alkalmával megismerhetjük Magyarország mesés borpincészeteit és helyi különlegességeit. A borturizmus fontos eleme a gasztronómiának, és kiemelkedő szerepe van az országimázs-formálásban is.

Hazánkban a borturizmus összefonódott a gasztroturizmussal.

A Magyar Turisztikai Ügynökség a turisztikai szezon meghosszabbítása érdekében indított kampányt a hazai borrégiók népszerűsítésére. Az elmúlt év adatai alapján kijelenthető, hogy a borturizmus széles vendégkört képes megszólítani, hiszen a 25–54 éves korosztályból már 2020-ban is sokan látogatták meg az ország valamelyik borvidékét. A számokból az is kitűnik, hogy a bor és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, látnivalók a fiatalabbak számára is egyre vonzóbbak.

A forgalomélénkítő kampány nemcsak a hazai borkülönlegességek kóstolására fókszál, a helyi ételkülönlegességeket is népszerűsíti. A szakújságíró hozzátette, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség hat borrégióra osztotta fel márka szempontjából Magyarországot, azonban ezeken a régiókon kívül Budapesten is szerveznek borfesztiválokat.

A borok minősége és külső dizájnja is rendkívül sokat fejlődött.

Erre azért is van szükség, mert a világ más boraival szemben csak az egyedi, minőségi borok vehetik fel a versenyt.

A borok és borászatok ismertségének a növelésére, a borok iránti érdeklődés erősítésére egyre több rendezvény központi témájává vált a bor. A borászok tudatosan formálják pincészetüket, hogy minél többen felkeressék borászatukat. Saját parkolót alakítanak ki, vagy akár buszutakat indítanak a látogatók számára annak érdekében, hogy az egész család kikapcsolódhasson. A kicsiket és a fiatalokat is várják pluszszolgáltatásokkal, egyedi szörpökkel, üdítőkkel.

Ezeket a fesztiválokat gyönyörű helyen rendezik meg, a természet, séta a környéken, felejthetetlen élményt biztosít a családoknak – hangsúlyozta Kiss Róbert Richard.

Az őszi kampánynak köszönhetően ezekben az ágazatokban növekedni fognak a bevételek és a vendégek száma. Az MTÜ őszi kampányával nem csupán a vendégeket szeretnék közelebb vinni a pincészetekhez, de végső soron a hazai borfogyasztás remélt növelése mellett az érintett vidékek gazdaságát is igyekeznek fellendíteni. Különösen fontos ez az ország szempontjából, hiszen ha a szolgáltatók bevételekre tesznek szert, akkor az adóbevételek által egész Magyarországnak kedveznek – mondta Kiss Róbert Richard.

A címlapfotó illusztráció.