Fidesz: Történelmi küldetés leszámolni a Gyurcsány-korszakkal

Történelmi küldetésnek tartják a kormánypártok, hogy a jövő évi választáson végleg leszámoljanak a Gyurcsány-korszakkal – ez hangzott el a Fidesz–KDNP-frakció évadnyitó ülésén. Orbán Viktor szokás szerint zárt ajtók mögött tartott beszédet. Ő is kiemelte, hogy nem egy új baloldal, hanem a „Gyurcsány-korszak” akar visszatérni 2022-ben. A kormánypártok szerint jelenleg a baloldalon az a felállás, hogy „Karácsony a kirakatban, Gyurcsány emberei a kasszában”.





Az ellenfél a régi, ugyanaz, akit 2010-ben egyszer már sikerült legyőzni. Itt nem egy új baloldal készül kormányzásra, hanem a Gyurcsány-korszak akar visszatérni – olvashatók Orbán Viktor a Fidesz–KDNP-frakciószövetség esztergomi kihelyezett frakcióülésén elhangzott mondatai a Magyar Nemzetben.

A Fidesz pártelnöke hangsúlyozta: Akinek kétsége van, az nézzen rá a fővárosra: Karácsony a kirakatban, Gyurcsány emberei a kasszában.

Orbán Viktor arra kérte az embereket, ne hagyják magukat megtéveszteni, egyértelmű, ki a baloldal vezére, minden más, amit látunk, csak cirkusz. Ne felejtsétek el – emelte ki beszédében Orbán Viktor –, ők vettek el egyhavi fizetést és egyhavi nyugdíjat, ők emelték duplájára, sőt háromszorosára a rezsit, megszüntették az otthonteremtési támogatásokat, eltörölték a családi adókedvezményt, felemelték az adókat.

Megválasztását követően Karácsony Gergely váltig fogadkozott, hogy nincs politikai nyomás rajta, hogy a baloldali összefogás egyik vagy másik emberét komoly pozícióba helyezze a városházán. Csakhogy az új főpolgármester hivatalba lépését követő pozícióosztásokat akkor még a 444.hu is úgy kommentálta, hogy nyomul a holdudvar.

Gyurcsány Ferenc DK-elnök többször is kitartott amellett, hogy a háttérből nem ő mozgatja a szálakat, mégis több hozzá köthető ember kapott pozíciót Karácsony Gergelytől.

Gyurcsány Ferenc pártjának egyik képviselője, az extévés Vágó István például a BKV Vasúti Járműjavító Kft. felügyelőbizottságába ült be. Gál J. Zoltán, Gyurcsány Ferenc volt kabinetfőnöke és államtitkára a városüzemeltetési holding igazgatóságába került be. A DK elnökének korábbi testőre, Handl Tamás pedig a fővárosi önkormányzat rendészeti igazgatója lett. A Gyurcsány-kormány volt pénzügyminisztere, Draskovics Tibor a Budapesti Közlekedési Központ igazgatósági elnökeként tért vissza. És a Gyurcsány-éra egykori fejlesztési minisztere is pozíciót kapott, Kolber István a fővárosi vagyonkezelő munkáját felügyeli.

Az önkormányzati választások után vált teljesen nyilvánvalóvá, hogy bár nem a DK adja a főpolgármestert, mégis Gyurcsány Ferenc emberei lepték el a városházát

– erről beszélt Kocsis Máté a Fidesz és a KDNP kihelyezett frakcióülése közben tartott sajtótájékoztatón.

A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője hozzátette: innentől kezdve az, hogy valójában Gyurcsány Ferenc irányít-e, nem kérdés, hanem tény. A politikus az országgyűlési választásokról szólva hangsúlyozta: történelmi küldetésüknek tekintik a kormánypártok, hogy a Gyurcsány-korszakkal – még, ha 15 évvel később is – leszámoljanak.

„Aki abban reménykedik, hogy nem fogunk Gyurcsány Ferencről beszélni, és megkönnyítjük az ő útját vissza a hatalomba, az téved; szeretnénk elkedvetleníteni. Téved. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a 2010 előtti kudarcos időszak ne köszönjön vagy ne jöjjön vissza Magyarországra. Teljesen mindegy, hogy ezt milyen formában teszik, vagy éppen melyik bábbal hajtatja Gyurcsány Ferenc végre” – mondta Kocsis Máté.

„Adóemelés, szemkilövetés, fizetős egészségügy. Ha nem akarod, hogy újra műsorra tűzzék, és megint hazudjanak neked reggel, éjjel meg este, írd alá a petíciót. Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony!”

A Fidesz emiatt indította útjára szeptember elején a Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! című aláírásgyűjtését. Kocsis Maté azt mondta az akciójuk során alig tíz nap alatt több, mint 200 000 kézjegy gyűlt össze, így ez az eddigi legsikeresebb aláírásgyűjtése a pártnak.

Az eddigi eredményről szólva hangsúlyozta: Mindez megmutatja, hogy sokan vannak, akik nem kívánják a 2010 előtti politikusokat visszaengedni a hatalomba.