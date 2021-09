Varga Judit: Brüsszel behódolást vár el a pénzügyi segítségért cserébe

Megosztás Tweet



Varga Judit igazságügyi miniszter szerint Brüsszel behódolást vár el a koronavírus tragédiáját csökkentő pénzügyi segítségért cserébe.

A miniszter szerdán a Facebook-oldalán azt írta: az európai embereknek az lenne az érdeke, hogy minél gyorsabban és minél erősebben épüljön vissza a gazdaság, „ehhez képest a helyreállítási alapokat Brüsszel arra használja fel, hogy olyan nemzeti politikákba is beleszóljon, amihez semmi köze.”

Brüsszel a világjárvány alatt nyújtott segítségért cserébe Romániát adóemelésekre, megszorításokra és oktatási liberalizációra kötelezi – fűzte hozzá.

Kiemelte: a magyar emberek munkájának köszönhetően a gazdaság erős, erről pedig még a Financial Times is csodaként számol be.

„Ezért nálunk Brüsszel nem érhet el megszorításokat!” – szögezte le a miniszter, aki szerint elgondolkodtató, hogy milyen európai érték és milyen vezetés az, amely a bajbajutottakat és a tragédiát túlélőket kínozza.