Soha nem döntöttek még ennyien a házi készítésű élelmiszerek mellett

Ma már széles körben megfogalmazott elvárás kerülni a tartósítószerekkel megpakolt, sok „E-betűt” tartalmazó élelmiszereket, amelyek hosszú távon köztudottan nincsenek jó hatással az egészségre. Ennek következtében pedig egyre népszerűbbé váltak az őstermelői piacok.

A pandémia óta sokan egész másképp állnak az étkezéshez, mint korábban: általában jellemző, hogy egészségtudatosabbakká váltunk, jobban odafigyelünk arra, mit veszünk, mit fogyasztunk el. Talán ennek köszönhető, hogy még a gazdasági recesszió idején is volt igény a kézműves termékekre – mondja Berecz Péter, a Mindenki Egyenlő Bt. ügyvezető igazgatója.

„Az elmúlt évben megháromszorozódott a vásárlók száma. Amíg sok vállalkozás a csőd szélére sodródott, a kistermelők áruira egyre növekvő igény mutatkozik. Ennek oka lehet az összetevők iránti bizalom, hiszen ha a nagy szupermarketek polcairól vásárolunk, gyakran nem lehetünk biztosak az összetevők eredetét illetően” – mondja.

Sokakban az iránt is felébredt az igény, hogy a vidéki kistermelőket támogassák. Az ilyen gazdák a fővárosiak számára is a tányérra varázsolják az otthonos ízeket, anélkül, hogy messzebbre kéne utazni értük. Ez látható a budapesti őstermelői piacok népszerűségéből is, elég csak a Lehel térire gondolni – emeli ki.

Az Anya éléskamrájában kapható élelmiszereket úgy válogatták össze, hogy ne legyen bennük tartósítószer vagy bármilyen nemű káros anyag. Minden áru minimális, vagy újrahasznosított csomagolásban érkezik, és már ránézésre is kívánatosabb, mint a nagy élelmiszerláncok termékei – derül ki a közleményből.

„Szeretnénk, ha az emberek látnák, hogy az organikus termékek tényleg megérik az árukat a mai világban, ahol nagy kincs az eredetiség. Két üzletünk van: benézhetnek hozzánk a Rákóczi út 47. és a Visegrádi utca 5/c szám alatt is. Extrém hosszú nyitvatartással működünk, tehát ebben is kiálljuk az összehasonlítást a szupermarketekkel” – hangsúlyozta.