Orbán Viktor: A Gyurcsány-korszak akar visszatérni

A Magyar Nemzet információi szerint Orbán Viktor miniszterelnök, Fidesz-elnök a Fidesz-KDNP Esztergomba kihelyezett frakcióülésén arról beszélt, hogy a "Gyurcsány-korszak akar visszatérni, és akinek kétsége van, az nézzen rá a fővárosra: Karácsony a kirakatban, Gyurcsány emberei a kasszában".

A lap online kiadása szerda este közölte, hogy megtartotta évadnyitó kihelyezett frakcióülését a Fidesz-KDNP-frakciószövetség, ez alkalommal Esztergomban, és a szokásoknak megfelelően Orbán Viktor miniszterelnök adott iránymutatást a képviselőknek a következő időszakra.

A Magyar Nemzet forrásai szerint a Fidesz elnöke már kampányüzemmódban van, „és ugyanezt várja el mindenkitől”. Orbán Viktor leszögezte, az ellenfél a régi, ugyanaz, akit 2010-ben egyszer már sikerült legyőzni

. Itt nem egy új baloldal készül kormányzásra, hanem a Gyurcsány-korszak akar visszatérni

– olvasható a cikkben.

„Akinek kétsége van, az nézzen rá a fővárosra: Karácsony a kirakatban, Gyurcsány emberei a kasszában” – hangsúlyozta a Magyar Nemzet szerint a miniszterelnök, aki arra kérte az embereket, ne hagyják magukat megtéveszteni, egyértelmű, ki a baloldal vezére, minden más, amit látunk, csak cirkusz.

A kormányfő hozzátette: „ne felejtsétek el, ők vettek el egyhavi fizetést és egyhavi nyugdíjat, ők emelték duplájára, sőt háromszorosára a rezsit, megszüntették az otthonteremtési támogatásokat, eltörölték a családi adókedvezményt, felemelték az adókat”.

A cikk szerint Orbán Viktor a brüsszeli csatákra is felkészítette képviselőit.

A miniszterelnök véleménye szerint amit Brüsszel tényleg komolyan gondol és erőltet a bevándorlásról és az LMBTQ-propagandáról, az a fásult Nyugat-Európában már a mindennapok valósága, de innen, Közép-Európából nézve az emberek számára egyszerre groteszk, félelmetes és visszatetsző v olvasható a lapban.

Orbán Viktor szerint az utolsó órában vagyunk, és a helyzet veszélyes: veszélyes a gyerekeinkre és az unokáinkra, veszélyes a jövőnkre. Most van az utolsó pillanat, amikor ezt a csapdát még elkerülhetjük, amikor megvédhetjük gyermekeinket.

A Magyar Nemzet információi szerint a miniszterelnök mindenkitől azt kérte, legyenek őszinték és egyenesek a magyar emberekkel, mondják el nekik, hogy ez a rengeteg támadás Magyarország ellen azért van, mert a bevándorlás után Magyarország nemet mert mondani az LMBTQ-propagandára is.

A beszámolóból az is kiderült, Orbán Viktor kitért a járványügyi helyzetre is, azt hangoztatva, hogy „az oltás működik, Magyarország működik”.

A Fidesz elnöke azt is leszögezte, hogy Európában Magyarországon tették először lehetővé a harmadik oltást, és ez a leghatékonyabb fegyver a vírus ellen, majd kiemelte: a beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg és közülük is jóval kevesebben szorulnak kórházi kezelésre.

A cikk azt írta: van elegendő oltóanyag, bárkit be tudnak oltani két héten belül; aki pedig nem oltatja be magát, vállalja a kockázatot is, hiszen a vírus százszor nagyobb eséllyel támadja meg az oltatlanokat, mint a beoltottakat.