Kásler Miklós megbeszélést folytatott a WHO képviselőivel

Megbeszélést folytatott – videókonferencia keretében – az emberi erőforrások minisztere az Egészségügyi Világszervezet (WHO) képviselőivel az Országos Onkológiai Intézet (OOI) jövőbeli lehetőségeiről.

Kásler Miklós azt írta szerdán a Facebookon, hogy az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, magyarországi látogatásakor felkereste az onkológiai ellátás és kutatás „fellegváraként” működő intézetet.

„Ma is büszkeséggel tölt el az ott dolgozó kollégáim szakmai kiválósága és az intézet, amelyet 1992-től 26 esztendőn keresztül főigazgató-főorvosként vezethettem” – tette hozzá.

A miniszter szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az OOI és a WHO illetékes munkatársai jelenleg is dolgoznak az onkológia területén eddig is meglévő együttműködés szélesítésén; a világszervezet támaszkodni kíván a magyar Nemzeti Rákellenes Program tapasztalataira a Közép- és Kelet-Európai régióban és a szűken vett régión kívül is.

„Tedrosz Adhanom méltató szavai és kollégái érdeklődése az egészségügyi kormányzat vezetőjeként örömmel töltenek el, hiszen rámutatnak, hogy a magyar ellátórendszerre honfitársaink számíthatnak, a WHO pedig regionális léptékben számol is velünk” – fogalmazott Kásler Miklós.