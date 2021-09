Az adatok azt mutatják, hogy szinte kizárólag az oltatlanok vannak veszélyben

Megosztás Tweet



Nem akar a kormány lezárásokat a negyedik járványhullámban, mert az oltás mindenki számára elérhető és megvéd a vírus súlyos következményeitől. Az viszont elképzelhető, hogy újra több helyen kell majd védettségi igazolványt felmutatni. Közben tovább emelkedett a fertőzöttek száma, ráadásul egy nap alatt 12-en haltak meg, ilyenre nagyon régen nem volt példa. De itthon és külföldön is minden adat azt mutatja, hogy szinte kizárólag az oltatlanok vannak veszélyben – közölte az M1 Híradója.



A járvány erősödésére számít a kabinet, de az oltási program sikerének köszönhetően nem terveznek lezárásokat – erről beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy még mindig van több százezer 60 év feletti ember, aki nem oltatta be magát.

„Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb és legszabadabb országa járványügyi szempontból, ezért ezt mindenféleképpen szeretnénk fenntartani. Az is igaz ugyanakkor, hogy az idősebbek veszélyeztetettsége most is nagyobb, még mindig van 400 ezer ember 60 év fölött, aki nem oltatta be magát” – mondta Gulyás Gergely.

A miniszter hozzátette: mivel a világjárvány nem ért véget, a kormány cselekvőképességének megőrzéséért kezdeményezik az Országgyűlésnél a veszélyhelyzet meghosszabbítását.

„Korábban már az alapvető alkotmányos jogok gyakorlását korlátozó szabályokat feloldottuk. Tehát ma a veszélyhelyzet meghosszabbítása semmilyen szabadságjogi korlátot nem jelent. Többek között tüntetni is lehet. Azt is látjuk, hogy ezeket a jogokat ma Magyarországon nem csupán gyakorolni lehet, hanem gyakorolják is és ez így van rendjén. Ugyanakkor a kormánynak az akcióképességére, a gyors reagálási képessége az ezt követő időszakban is szükség lesz” – tette hozzá.

Gulyás Gergely arról is beszélt: nem zárható ki, hogy a védettségi igazolvány szerepe a jövőben nőni fog.

A harmadik oltásról a miniszter kiemelte: négy hónap után adható, hat hónap után pedig kifejezetten ajánlott és elsősorban a 60 év felettieknek javasolják.

A miniszter azt mondta: Magyarország csatlakozik a még engedélyezésre váró, 12 évnél fiatalabb gyerekeknek adható Pfizer vakcina Uniós beszerzéséhez. Ez azt jelenti, hogy amint lesz ilyen oltóanyag, az Magyarországon is elérhető lesz.

Bőven van elegendő rendelkezésre álló oltóanyag

Folyamatosan érkeznek a szállítmányok Magyarországra, de az ország most is felkészült, van elegendő vakcina. Pfizerből és Modernából mintegy 3 millió 300 ezer, de AstraZenecából is másfél millió, Jansenből mintegy 300 ezer, Sinopharmból 2 millió 600 ezer, és Szputnyikból is van 77 ezer.

5 millió 847 ezren kaptak eddig legalább egy oltást Magyarországon, még mindig van 400 ezer 60 évnél idősebb, aki nem oltatta be magát. Viszont 544 ezren már megkapták a harmadik vakcinát is. A családügyi miniszter tegnap számolt be arról, hogy a tanévkezdés óta nem nőtt meg az iskolákban a koronavírussal fertőzött diákok/tanárok száma, de némileg bonyolítja a helyzetet, hogy másfajta légúti betegségek viszont terjednek a háziorvosok tapasztalatai szerint.

Adatlap kitöltése, kézfertőtlenítés, testhőmérséklet mérés-262 napja minden oltást ez előz meg a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. Itt szerdán is 1200 vakcina állt rendelkezésre. Egyre több idős érkezik a harmadik, azaz megerősítő oltásra az egri Markhot Ferenc Kórházba is. Mellettük több fiatal is felveszi az első, vagy már a második oltását. Hosszú sorban, türelmesen várakozik mindenki, hogy megkaphassa a vakcinát.

A súlyos betegek 90-90%-a nem volt beoltva

A Borsod megyei kórházban erre a napra is több mint négyszáz időpontot foglaltak le. A szakemberek szerint a vírus a legnagyobb veszélyt továbbra is azokra jelenti, akik még semmilyen védőoltást nem kaptak.

„Az lenne a legfontosabb, hogy az első és második oltást kapja meg minden magyar állampolgár, mert jelenleg is azt tapasztaljuk a megbetegedettek körében, hogy a súlyos betegek több mint 90-95 százaléka olyanok közül kerül ki, akik nem voltak beoltva” – hangsúlyozta Szabó Miklós, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház oltópont vezetője.

Mindennap fel lehet venni a koronavírus elleni védőoltásokat Békés megyében is. Itt a 12-18 éves korosztály már több, mint 35%-a megkapta az injekciót.

„Nagyon fontos szintén, hogy a fiatalabb korosztályból minél többen vegyék fel a védőoltást, hiszen látjuk, hogy a negyedik hullámért döntően felelős vírus delta variánsa, amelynek fertőzőképessége jóval meghaladja korábbiakat, elsősorban a fiatalabbak érinti, akik kellő védettség hiányában nem csak szenvedői, hanem terjesztőivé is válhatnak” – mondta Zsilák János, a BMKK Dr. Réthy Pál Tagkórházának orvosigazgatója.

Itthon a beoltottak száma meghaladta az 5 millió 847 ezret, ebből már több mint öt és félmillióan megkapták a második oltást, és meghaladta a félmilliót már azoknak a száma, akik a harmadik oltást is felvették. Egy nap alatt 371 új fertőzöttet találtak, 12-en pedig meghaltak a szövődményekben. Jelenleg 307 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 40-en vannak lélegeztetőgépen.

Már jelen van az influenza is

Az elmúlt hetekben már nemcsak a koronavírus okozott gondot. Hirtelen megnőtt ugyanis a légúti megbetegedések száma, sok gyerek és tanár emiatt máris hiányzik az iskolából. Az influenzaszerű tünetek jellemzően: enyhe láz, torokfájás, köhögés, időnként pedig hasmenés is társulhat hozzá. Az orvosok szerint most is nagyon fontos a megelőzés és a higiéniai szabályok betartása.

A vezető háziorvos kiemelte, hogy a légúti fertőzések tünetei tulajdonképpen megegyeznek a koronavírus tüneteivel, ezért fontos, hogy aki megbetegszik, azt teszteljék, hogy kiderüljön, mit kapott el.