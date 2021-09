Kiválóra vizsgázott a Wagner Solar a családi cégek között

Megosztás Tweet



A Forbes Családi Vállalatok Gálán kihirdették a K&H családi vállalatok kiválósági díjakat Budapesten szeptember elején. Elismerésben részesült a száz százalékban magyar tulajdonban lévő Wagner Solar Hungaria Kft. is, amely társadalmi felelősségvállalás és környezetvédelmi fenntarthatóság kategóriában vett részt a pályázaton.

A 2002-ben alapított Wagner Solar egyszemélyes kisvállalkozásból mára egy 60 fős vállalattá nőtte ki magát, majd 2019-ben Kecskeméten és Debrecenben új irodákat is nyitottak. A vállalat vezetésének célja, hogy országszerte minél több ember számára tegyék elérhetővé a megújuló energiaforrások nyújtotta lehetőségeket.

A K&H bank immár hatodik éve hirdetett díjat a magyarországi családi tulajdonban lévő vállalkozások számára azzal a céllal, hogy támogassa és elismerje azok hozzájárulását a magyar gazdasághoz és elkötelezettségét a társadalom iránt. 2021-ban a példamutató vállalkozásokat négy kategóriában ismerték el. A pénzintézetnél hiszik, hogy a sikertörténetekkel további fejlődésre inspirálhatnak más családi cégeket is Magyarországon.

A díjakat szeptember 2-án csütörtökön a Forbes Családi Vállalatok Gálán hirdették ki. A társadalmi felelősség-vállalás és környezet-védelmi fenntarthatóság kategóriában elismerést vehetett át a Wagner Solar Hungaria Kft.

A cég a pályázatban átfogó képet adott arról, hogy mennyire elkötelezettek a társadalom iránt, hogyan, milyen tevékenységgel járulnak hozzá a helyi közösség, a társadalom tagjai életminőségének fejlődéséhez, a környezetvédelmi fenntarthatósághoz.

Iskolás koruk óta részt vettek a gyerekek a cég életében

A Wagner Solar Hungaria Kft-t 2002-ben alapította meg Beleznai Nándor, aki Fóton nyitotta meg irodáját és bemutatótermét. Az első napelemes és napkollektoros rendszer is ekkor került telepítésre. Azt a célt tűzte ki maga elé, hogy minél több háztartás és vállalkozás számára biztosítson olyan energiahatékony fűtési, hűtési és áramtermelési megoldást, mely hosszú évtizedeken keresztül garantálja a hatékony energiatermelést. Ezt a célt szem előtt tartva lett bővítve a kínálat hőszivattyú és pellet kandalló és kazán, később hővisszanyerő szellőztető és elektromos fűtést támogató berendezésekkel, készülékekkel. 2004-ben a vállalat ISO minősítést is szereztek.

Gáz nélküli irodaház, faültetés az ügyfelek nevében

A Wagner Solar Hungária Kft. küldetésének tekinti, hogy Magyarországon népszerűsítse a megújuló energiaforrások hasznosítását, és minden érdeklődő számára tájékoztatást nyújtson a különböző technikai megoldások alkalmazási lehetőségeiről, előnyeiről és hátrányairól. Tapasztalataik szerint ugyanis

az információ hiánya jelenti a legnagyobb akadályt az energiatudatos technológiák elterjedése előtt.

A konkrét környezetvédelmi intézkedések között említhető, hogy a 300 négyzetméteres dunakeszi irodaház üzemeltetése megújuló energiaforrásokkal történik, az ingatlanba a gáz nincs is bevezetve. Emellett egy 2021-ben indult projekt keretében az ügyfelek nevében a cég alkalmazottai fákat ültetnek majd el, illetve az ott dolgozó kollégákat annyi fa illeti meg, ahány éve az adott munkavállaló a vállalatnál dolgozik.

„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy egy újabb díjjal ismerték el munkákat. Közel 20 éve azon dolgozunk, hogy minél több ember otthonát tegyük energiatakarékosabbá, és ezáltal is óvjuk környezetünket. Ez az elismerés is megerősít bennünket abban, hogy törekvéseinket tovább folytassuk. Köszönjük a bizalmat és a következő évtizedekben is hasonló szemléletben folytatjuk majd munkákat”

– fogalmazott Beleznai Csanád ügyvezető a díjátadó alkalmából.