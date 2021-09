Június végéig meghosszabbítják a Diákhitel Plusz lehetőségét

Megosztás Tweet



Meghosszabbítja a kormány a tavaly májusban bevezetett Diákhitel Plusz igénybevételének lehetőségét 2022. június 30-áig – közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón.

Novák Katalin azt mondta: a döntés értelmében október elsejétől ismét elérhető lesz a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak az 500 ezer forintos, szabad felhasználású, kamatmentes hitel. A Diákhitel Pluszt a bevezetése óta 40 ezren igényelték – tette hozzá.

Hangsúlyozta: a diákhitel minden eleménél fennáll az a lehetőség, hogy a hitelt felvevő nők gyermekvállalás esetén törlesztési könnyítést kapnak, a második és harmadik gyermek után pedig elengedik a tartozás felét, illetve egészét.

A miniszter tudatta azt is, hogy azok a hallgatók, akik 2021. január elseje előtt is az Egyesült Királyságban tanultak, és tanulmányaikhoz diákhitelt vettek fel, a Brexit ellenére a jövőben is igényelhetik a diákhitelt. Beszámolt arról is, hogy a kormány egyszerűsíti az otthonteremtési támogatások szabályait.

A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) esetén a veszélyhelyzet idején lejáró gyermekvállalási határidőket egységesen kitolják 2022. június 30-ig – emelte ki.

Ismertette: halál esetén az özvegy beszámíthatja az elhunyt társadalombiztosítási jogviszonyát, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának igénylésekor pedig nem esnek el a lehetőségtől azok, akiknek ötezer forint alatti köztartozásuk van.

Továbbá bővül azoknak a beruházásoknak a köre, amelyre az otthonfelújítási támogatás igénybe vehető, így az autisták és a hallássérültek életét megkönnyítő fejlesztésekre is, valamint kültéri lépcső kialakítására, felújítására és külső, elektromos munkálatokra is kérhető – tette hozzá.

Novák Katalin kérdésre válaszolva elmondta: a veszélyhelyzet meghosszabbításával kapcsolatban a keddi kormányülésen döntenek. Jelenleg nincs arra mutató adat, hogy a gyerekek között az iskolakezdéssel megemelkedett volna a megbetegedések száma – tette hozzá.

A hitelmoratóriummal összefüggő kérdésekre azt felelte: a lehetőség nem azt jelenti, hogy elengedik a tartozást, hanem hogy ideiglenesen nem kell fizetni a törlesztőrészletet. A kormány bízik az emberek józanságában – mondta a miniszter.

Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a felsőoktatási intézmények jelentős részében már elkezdődött az oktatás, „a sikeres járványkezelésnek köszönhetően a megszokott módon”, a modellváltásnak köszönhetően megújult, versenyképes környezetben.

A minisztérium ágazati ajánlással segítette az intézmények munkáját, amelyben hangsúlyozták, hogy a koronavírus-járvány elleni leghatékonyabb védekezés az oltás, és arra biztatták az intézményeket, hogy ösztönözzék a hallgatókat és a tanárokat az oltás beadatására - mondta, hozzáfűzve: az augusztus végi adatok szerint a hallgatók több mint 80 százaléka megkapta a koronavírus elleni oltást.

Az államtitkár kitért arra is: 21 modellváltó intézmény van, amelyben a hallgatók 70 százaléka tanul. A modellváltás új lehetőségeket jelent az intézményeknek: a működtetés szempontjából a korábbi büdzsé duplája áll rendelkezésre, és soha nem látott mértékű fejlesztések indultak el.

A kormány 1500 milliárdnyi forrást korábban már garantált, de az intézmények 2700 milliárdnyi forrásigényt jelöltek meg programjaikban – mondta, hozzátéve: dolgoznak rajta, hogy ezek mind megvalósulhassanak.

Hangsúlyozta: 2020-hoz képest több mint tízezerrel nőtt a felsőoktatásba felvett hallgatók száma, és a külföldi hallgatói létszám is 65 százalékkal emelkedett.

A munka sikerességét mutatja az is, hogy a felsőoktatási intézményeket rangsoroló Times Higher Education listán tizenegy magyar egyetem szerepelt – mondta az államtitkár.

A címlapfotó illusztráció.