Álhírekkel riogatott a nyugati sajtó Ferenc pápa magyarországi látogatásáról

Több tévedés, illetve álhír is megjelent a nyugati sajtóban Ferenc pápa magyarországi látogatásáról. Volt olyan orgánum, amelyik szerint a pápa megfeddni készült a magyar miniszterelnököt. A BBC azt emelte ki, hogy a katolikus egyházfő az antiszemitizmus veszélyére figyelmeztetett, miközben a tárgyaláson résztvevő miniszterelnök-helyettes azt mondta: Ferenc pápa ebben a kérdésben is pont ugyanarról beszélt, amiről ők. A nagy múltú és sokszor hivatkozott New York Times közben a közösségi oldalán azt sem találta el, hogy pontosan hol volt tegnap a pápa. Ők azt írták, hogy Romániában tett látogatást – hangzott el az M1 Híradójában.