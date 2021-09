A hitelmoratórium meghosszabbítása a fogyasztást is segíti

Megosztás Tweet



Nagyon jelentős szerepe van a hitelmoratóriumnak abban, hogy 2020 tavaszától a lakosság érintett részének megélhetése, napi fogyasztása a boltokban vagy a különféle szolgáltatások igénybevétele nem szenvedett súlyos veszteségeket – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a moratórium újabb meghosszabbítását kommentálva.

A kormány friss döntése, az október végéig történő meghosszabbítás nagyobb mozgásteret ad azoknak, akiknek kölcsönszerződésük van valamelyik banknál, hogy felkészüljenek a törlesztések visszavezetésére a családi költségvetésben – mondta. Úgy fogalmazott: a hosszabbítás az érintetteknek még jelentősebb segítség lehet.

Vámos György elmondta: a háztartások fogyasztási célú kiadása évente 24 ezermilliárd forintot tesz ki, ennek része a kiskereskedelmi költekezés is, amely évente 13 ezermilliárd forint. „A hitelmoratóriummal eddig mintegy ezermilliárd forint körüli összeggel tehermentesítették a családokat, ennyit nem kellett törleszteniük a bankok ügyfeleinek. Ennek az összegnek a nagyobb része megjelent a boltokban” – folytatta a főtitkár.

Igaz ugyan, hogy tavaly 0,4 százalékkal kisebb forgalmat bonyolítottak az üzletek 2019-hez képest, de idén, az első hét hónapban ezt már 2,1 százalékkal meghaladták. A főtitkár szerint ez jelentős részben köszönhető a moratóriumnak, hiszen azokat is a fogyasztásban tartotta, akik a leginkább rászorultak, mivel hitelhez folyamodtak korábban, hogy lakást vegyenek vagy fogyasztási javakhoz jussanak.

Az élelmiszer-kiadásokra biztos, hogy jelentős rész ment el a zsebben maradt többletből, de más szolgáltatásoknál is jelentős növekedést mutatnak az adatok. Így például nyáron az utazások területén ugrottak meg a készpénzes költések is, miközben itt a Szép-kártya ösztönzése is számottevő – jegyezte meg.

„Mindent mérlegre téve azzal számolunk, hogy idén a vírus előtti 2019-es év teljesítményét is meghaladja a kiskereskedelem teljes éves forgalma, amiből tíz hónapig a moratórium is kiveszi a részét. A növekedés 2-3 százalékos lehet” – közölte Vámos György.

A címlapfotó illusztráció.