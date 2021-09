Saját halottjának tekinti Török Ferencet az Emmi

Megosztás Tweet



Saját halottjának tekinti Török Ferenc Kossuth-díjas építészt, egyetemi tanárt, a nemzet művészét, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).

Az összegzés felidézi, hogy az életének 85. évében elhunyt alkotó tanulmányait a Budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen végezte, ahol később maga is oktatóvá lépett elő.

A tanári pálya mellett építész szakmáját is gyakorolta, számos templomot tervezett, de a nevéhez fűződik a szentendrei Művésztelep és a kisvárdai járási művelődési központ terveinek megalkotása is. Tagja volt a Magyar Építőművészek Szövetségének, a Magyar Építészkamarának, a Magyar Művészeti Akadémiának és a Professzorok Batthyány Körének is.

Török Ferenc munkássága során számos kitüntetésben részesült, a nemzet művésze cím és a templomépítő munkásságáért kapott Kossuth-díj mellett Ybl Miklós-díjban, Pro Architectura díjban, Prima díjban, Csonka Pál-éremben és Kotsis Iván-éremben is. Török Ferencet az Emmi mellett a Magyar Művészeti Akadémia is saját halottjának tekinti.