Jól érezte magát Ferenc pápa Budapesten, egymilliárd ember követte szentmiséjét

Megosztás Tweet



Sikeres volt Ferenc pápa magyarországi látogatása. Példátlan összefogás áll az eucharisztikus kongresszus mögött – így látják a hozzáértők. A szervezők szerint több százezren gyűltek össze a Hősök terén és az Andrássy úton, hogy lássák Ferenc pápát, világszerte pedig milliók követték az eseményt. A látogatás egyik leginkább várt része az volt, amikor a katolikus egyházfő pápamobilról köszöntötte az embereket. Kiderült az is, hogy a pápa budapesti landolása előtt a különgépen azt mondta: örül, hogy újra utazhat – hangzott el az M1 Híradójában.



Vasárnap reggel hat órakor indult el a pápai gép fedélzetén a 34. nemzetközi apostoli útjára Ferenc pápa. Az egyházfő a gépen utazó újságíróknak arról beszélt, nagyon örül, hogy újra lehet utazni. A Szentatya arról is beszélt, hogy nagyon sokan várják Magyarországon, ezért különösen fontosnak tartja és nagyon örül annak, hogy most Isten igéjét hozhatja magával.

Az egyházfő apostoli látogatása során először Budapestre érkezett. Az őt szállító olasz légitársaság gépe háromnegyed nyolckor érkezett a Liszt Ferenc repülőtérre. A katolikus egyházfő az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjére érkezett Magyarországra.

A pápát katonai tiszteletadás mellett egyházi és állami delegáció fogadta.

A repülőtérről személygépkocsival a Szépművészeti Múzeumba indult, ahol Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes fogadta a Múzeum Román csarnokában.

A találkozó után a pápa azonnal elindult az emberek közé és a pápamobil kigurult a Hősök terére. A várakozó tömeg hatalmas taps és üdvrivalgás fogadta a Szentatyát.

Óriási tömeg várta, tízezrek álltak a kordonok mellett. Az emberek éljeneztek, integettek, Ferenc pápa pedig mindenkit mosolyogva üdvözölt majd az az Andrássy úton hirtelen megállította a menetet és kezébe vett egy csecsemőt, akinek keresztet rajzolt a homlokára. Aztán egy másik gyerek is pápai áldást kapott az egyházfőtől.

Az eucharisztikus kongresszus zárómiséjére a világ minden részéről érkeztek hívek Budapestre.

A Hősök-terétől az Oktogonig elnyúlt a százezres tömeg. Megszólalt az orgona, és az egyházi elöljárók kíséretében Ferenc pápa a hívek elé lépett.

A katolikus egyházfő a szentmise végén elmondott Úrangyala imádságában többször is megszólalt magyarul. Ezt mindig hatalmas taps követte. Ferenc pápa 2020 eleje óta most vesz részt először ekkora tömegeseményen, hiszen ilyet még a Vatikánban sem tartottak. A Szentatya láthatóan jól érezte magát Magyarországon, itt tartózkodása alatt végig felszabadultan mosolygott, többször viccelődött is.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezői három évet dolgoztak azon, hogy ez a magyarországi esemény létrejöjjön. A katolikus világesemény kommunikációs igazgatója azt mondta: az elmúlt egy hét bebizonyította, hogy a magyarság és a kereszténység összetartozik. Kiemelte, hogy

15 millió magyar és összesen egymilliárd ember nézte a pápa budapesti szentmiséjét.

„Be tudtuk bizonyítani azt, hogy az, ami a kongresszus, amiről a kongresszus szól, Jézusról, hogy ami összeköt bennünket és nem szétválaszt, ezt mindenki megértette és egy olyan összefogás történt ez alatt az egy hét alatt, amit nem tudom, hogy mikor lehet utánunk csinálni, hogy tényleg az egyház az állam és a főváros kéz a kézben együtt dolgozott” – fogalmazott Zsuffa Tünde az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kommunikációs igazgatója.

Orbán Viktor a pápalátogatás másnapján videóval emlékezett a világkongresszus legszebb pillanataira.