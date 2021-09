Harmincnégy koronavírusos beteget kezelnek lélegeztetőgépen hazánkban

Megosztás Tweet



Az elmúlt három napban 873 új fertőzöttet igazoltak és elhunyt 12 beteg, 266 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 34-en vannak lélegeztetőgépen.

A hétvégi összesített adatokat közöljük. A beoltottak száma 5 840 588, közülük 5 545 538 fő már a második oltását is megkapta, 512 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Az elmúlt három napban 873 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 815 605 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 12 beteg, így az elhunytak száma 30 098 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 779 005 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 6 502 főre emelkedett. 266 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 34-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapon.

A koronavírus ellen az egyetlen hatékony megoldás az oltás. A legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérjük őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed. Az oltás azonban működik, minden más védekezési módszernél hatékonyabb. A beoltottak kevesebb mint 1%-a betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni: www.eeszt.gov.hu.

A harmadik oltásra is folyamatosan lehet időpontot foglalni. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás.

Több mint 1,4 millióan töltötték ki a járvány utáni életről szóló nemzeti konzultációt. A válaszadók szerint Magyarországot meg kell erősíteni, hogy egy veszélyesebb korszakban is meg tudjon felelni a kihívásoknak. Egyetértés mutatkozik továbbá az adók csökkentésén és a családok támogatásán alapuló kormányzati politikának. A konzultáció eredménye irányadó a kormány számára, az ebből fakadó döntéseket pedig hamarosan meghozza.

