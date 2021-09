A pápa megmondta, miért fogunk magyarul beszélni a mennyországban

A katolikus egyházfő a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséjére érkezett Magyarországra.

Ferenc pápát katonai tiszteletadás mellett egyházi és állami delegáció fogadta, élükön Michael August Blume apostoli nunciussal, Erdő Péter bíborossal, esztergom-budapesti érsekkel, Veres Andrással, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével és Habsburg Eduárddal, Magyarország vatikáni nagykövetével.

Ferenc pápa miután leszállt a repülőgépről egy viccet is mesélt a fogadósbizottságának, erről írt – Habsburg Eduárd Twitter oldalán.

This is the moment at Budapest Airport when the Pope makes his favourite 🇭🇺 Hungarian joke with me:

"Why will we speak Hungarian in heaven? Because it takes an eternity to learn it!"

Hence me laughing my head off. pic.twitter.com/1rmSKiXgYJ

— Eduard Habsburg (@EduardHabsburg) September 12, 2021