A Momentum szerint nincs ok vizsgálódni Cseh Katalin ügyében

Nincs arra ok, hogy vizsgálat induljon a Momentumon belül Cseh Katalin EP-képviselő ügyében – ezt mondta az M1-nek Hajnal Miklós, a Momentum egyik elnökségi tagja. Azok után, hogy a héten újabb gyanús körülmény látott napvilágot a több milliárd forintot bezsebelő céghálózat működésével kapcsolatban.





„A Nógrád megyei Vanyarcon vagyunk, annak is a legszélén. Olyannyira, hogy ez a Kun Béla utca legeslegutolsó épülete”

– mondta Füssy Angéla, a

Ez a címe a Pesti Tv információi szerint a momentumos Cseh Katalinhoz köthető céghálózat egyik tagvállalatának. Az épület a portál szerint az egyik 3D holografikus nyomdatechnikával foglalkozó kft utoljára bejegyzett telephelye.

Az arcukat és hangjukat nem vállaló környékbeliek a Pesti tv állítása szerint itt is arról beszéltek,

hogy az érintett időszakban a helyszín kifejezetten lakóház volt, ahol biztos, hogy semmilyen nyomdaipari üzem nem működött.

A Momentumos Cseh Katalinról júliusban szivárgott ki a sajtóban, hogy az európai parlamenti képviselő családjához köthető cégek az évek alatt összesen csaknem 5 milliárd forintnyi uniós támogatással trükköztek és egy olyan 3D-s nyomtatási technológia kifejlesztéséhez is kaphattak több millió forint támogatást, amely már rég a céghálózat birtokában volt.

A hírek szerint csak azért hoztak létre a budapesti központ mellett több nógrád megyei telephelyet is, mert itt a térség elmaradottsága miatt nagyobb pályázati forrásokhoz lehet jutni.

A héten a Magyar Nemzet információi alapján egy újabb ilyen helyszín is felkerült a Cseh Katalin féle pályázati térképre. A lap szerint a céghálózat Szirák és Vanyarc után egy Szécsényben található épület felújítására is csaknem másfél milliárd forintot nyert.

Filkor Lajos fideszes önkormányzati képviselő a Pesti tv stábjának arról beszélt:

a cégek fejlesztést és gyártósor-telepítést ígértek a milliárdokért, de végül az önkormányzati tulajdonban lévő épület kulcsát egyszer sem kérték el. Állítása szerint, amikor ez a képviselők egy részének feltűnt, a vállalkozók még meg is fenyegették őket.

Az egyik nyomdaipari cég képviselője küldte nekünk, és valahogy burkoltan jelezte a testületnek, hogy mi ezt az ügyet ne piszkáljuk, ők amúgy is elköltöztek Szirákra, ami tény, mert arról mi is meggyőződtünk személyesen, hogy ott is csináltak valamilyen telephelyet.

Cseh Katalin az M1-nek tagadta az ellene felhozott vádakat, és egyik baloldali párt sem kommentálja érdemben az egyre szerteágazóbbnak tűnő pályázati visszaéléseket. Pedig Cseh Katalin főnöke, a Momentum elnöke korábban pont ennek az ellenkezőjéről beszélt.

A Momentumban az ügy kirobbanása óta nem indult eljárás az ügyben. Ezt szombaton a párt elnökségi tagja is megerősítette, aki a Momentum egyik aláírásgyűjtő standjánál állt a híradó kamerája elé.

Cseh Katalinnal én tegnap beszéltem és énnekem semmifajta kétségem nincs arról, hogy ő teljes mértékben tisztességesen dolgozott a múltban és a jövőben is.

Bár Cseh Katalin ügyében a magyar adóhatóság mellett már az uniós ellenőrző szerv, az OLAF is nyomoz, Hajnal Miklós az M1-nek többször is azt mondta: az esetleges pályázati visszaélések miatt a Momentumban nincs szükség belső vizsgálatra.

