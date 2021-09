Oktatási Hivatal: Karácsony nem oktathatott volna

Megosztás Tweet



Nem volt meg a megfelelő képzettsége, így jogszerűtlenül alkalmazta Karácsony Gergelyt a Corvinus egyetem a 2000-es évek második felében - a Magyar Nemzet szerint ezt állapította meg az Oktatási Hivatal vizsgálata. Nyelvvizsga kellett volna például ahhoz, hogy tanársegédként dolgozhasson, de nem volt neki, mint ahogy később a PhD doktori fokozatot sem sikerült leraknia.





Hiába kérdezték Karácsony Gergelyt az újságírók a diplomájáról még nyár elején. A főpolgármester akkor azért kerülte a kérdéseket, mert kiderült, hogy korábban a szükséges disszertáció és nyelvvizsga-bizonyítványok nélkül vállalt állásokat a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Akkor a Magyar nemzet írta meg, hogy Karácsony Gergely tanársegédi és adjunktusi állását is jogosulatlanul tölthette be, mert sem államilag elismert c típusú nyelvvizsgáját, sem szaknyelvi vizsgáját nem tudta igazolni. Utóbbiból az adjunktusi pozícióhoz kettő is kellett volna. Karácsony Gergely mindössze az egyetem lektorátusán szerzett igazolást, ami nem egyenlő az államilag elismert nyelvvizsgával.

Közben több sajtóorgánum nyilvánosságra hozta, hogy Karácsony Gergelynek a nyelvvizsga mellett doktori fokozatát sem sikerült megszereznie, pedig ez is az egyetemi pozíciók betöltésének feltétele lett volna. A visszásságok miatt nyár elején az Oktatási Hivatal indított vizsgálatot.

A főpolgármestert tanársegédként és adjunktusként is jogszerűtlenül alkalmazta az egyetem - ez derült ki most a bennfentes.net szerint az eljárást lezáró dokumentumokból. A portál azt írja: az Oktatási Hivatal vizsgálata alapján Karácsony Gergelynél hiányzott a nyelvvizsga és azt sem tudta igazolni, hogy megkezdte a doktori iskolát. Bár a vizsgálatban a hivatal 32 oktató foglalkoztatását ellenőrizte, egyedül Karácsony Gergely esetében találtak szabálytalanságot.

A Magyar Nemzet információi szerint ahhoz, hogy a politikust akkor mégis alkalmazták adjunktusként, Mészáros Tamás akkori rektor közbenjárása kellett, aki 2002-től 2006-ig az Állami Privtizációs és Vagyonkezelő igazgatósági elnökeként szoros kapcsolatban állt a Gyurcsány-kabinet döntéshozóival.

„2004-ben, amikor Gyurcsány már tolja előre az embereit és a megbízható káder, Mészáros Tamás vezeti a Corvinust, akkor Karácsony Gergelyt, a Miniszterelnökség friss igazolását jogszabálysértő módon felveszik tanársegédnek a Corvinushoz”

– mondta Rákay Philip.

Karácsony Gergely egyetemi kinevezése előtt tanácsadóként maga is már az MSZP-SZDSZ kormány bizalmi embereként dolgozott – erre a Patrióta stábja emlékeztetett a közösségi oldalon.

Rákay Philip a videóban arra hívja fel a figyelmet, hogy a Karácsony Gergely 2004-ben éppen 2 hónappal azután kapott egyetemi állást, hogy jól fizetett tanácsadója lett a Gyurcsány Ferenc vezette Miniszterelnökségnek. Ez az újságíró szerint a Gyurcsány-korszaknak az a szakasza volt, amikor Medgyessy Péter megpuccsolása előtt Gyurcsány Ferenc igyekezett a saját embereit pozícióba ültetni.

Nem kell sok fantázia ahhoz, hogy pontosan tudjuk, hogy mi történhetett: Karácsonynak protekciója volt. A kommunizmusban jól ismert módon a pártelit letelefonált az egyetemre, hogy azonnal vegyék fel a szerény képességű, de kiváltságos státuszt élvező újoncot, nyelvvizsga nélkül is. Így indult Karácsony karrierje a Gyurcsány-korszak hajnalán a pártelitnek járó protekcióval.

A Patrióta összeállítása szerint Karácsony Gergely az évek során többmillió forintot tehetett zsebre és csaknem tíz évig élvezhetette egyetemi oktatói állásából származó előnyöket úgy, hogy közben sosem volt jogosult a pozíció betöltésére.

A címlapfotó illusztráció.