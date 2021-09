Misét tartottak a Kossuth téren

Megosztás Tweet



Budapesten és a Vatikánban is minden készen áll, hogy Ferenc pápa útnak induljon a Nemzetközi Eukarisztikus kongresszus záróeseményére. A pápát szállító olasz különgép reggel hatkor szállt fel Rómában, ez Ferenc pápa második külföldi útja a világjárvány másfél évvel ezelőtti kezdete óta. Már szombaton megtelt Budapest belvárosa hívekkel – a Kossuth téren Erdő Péter bíboros mutatott be ünnepi szentmisét.



A Sándor-palotánál fogadta Áder János köztársasági elnök a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkát, az ortodox egyház vezetőjét. I. Bartolomaiosz 2000-ben nagy gesztust tett a magyaroknak, ugyanis az ortodox egyház számára is szentté avatta első királyunkat, Szent Istvánt. Így az 1054-es nagy egyházszakadás óta ő az első közös szentje keletnek és nyugatnak.

Áder János köztársasági elnök fogadja I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárkát (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

I. Bartolomaiosz részt vett a magyarországi ortodox egyház új templomának alapkőletételén is, a Múzeum utcai egykori Károlyi-palota udvarán. Itt lesz a magyarországi ortodox egyház új központja, amelynek létrehozását a magyar állam is támogatja. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azt mondta: Magyarország mindig is híd volt Kelet és Nyugat között, a nyugati és a keleti kereszténység között.

„A magyar kormány örömmel teljesítette az Exarchátus kérését, és ezt az épületet átadta az Exarchátusnak, és az újjáépítéséhez, átépítéséhez szükséges pénzügyi forrást is biztosítja”

– mondta Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes.

A konstantinápolyi ökumenikus pátriárka a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra érkezett Magyarországra. Délután részt vett a Kossuth téri ünnepi szentmisén, amelyet Erdő Péter bíboros mutatott be.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kiemelt eseményeként megtartott szentmise résztvevői (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

I. Bartolomaiosz a szentmise előtt arról beszélt, hogy a sajátosságok ellenére a Kelet és a Nyugat szervesen összekapcsolódik a kereszténység egységében. Nem értelmezhetők önmagukban.

„Történetük során sokkal több ponton kötődnek egymáshoz, mint ahány ponton konfliktusban vagy vitában állnak egymással” – mondta a pátriárka.

Erdő Péter beszédében úgy fogalmazott:

„Istenünk, irgalmasság atyja egyszülött fiad a keresztfán függve anyját, a boldogságos Szűz Máriát a mi anyánkká is tette…”

A szentmisén Erdő Péter úgy fogalmazott, hogy a gondviselő Isten különös ajándéka, hogy az Eucharisztikus Kongresszus lezárása előtt együtt ünnepelhetnek a nemzet főterén. A bíboros azt mondta, Krisztus keresztje, megváltó szeretete és feltámadása a remény jele.

Budapest, 2021. szeptember 6. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kiemelt eseményeként megtartott szentmise résztvevői (Fotó:: MTI/Máthé Zoltán)

Erdő Péter kiemelte, hogy ezért is van velük a téren a missziós kereszt, amely a budapesti Városmisszió és az Eucharisztikus Kongresszus jelképe volt. Egyúttal feltette azt a kérdést, hogy miként lehet megjeleníteni keresztény reményt a városok utcáin, munkahelyeken, vagy hogyan lehet azt átélni a templomokban napról-napra.

„Ebbe a keresztbe foglaltuk a magyar szentek és boldogok ereklyéit, Szent István és Szent Gellért korától napjainkig. Ebbe illesztettük a legújabb vértanúk maradványait is, magyarokét és nem magyarokét az egész Kárpát-medencéből és a közeli régiókból. Mert a szentek mutatják meg nekünk, hogy hogyan tudjuk mai életünkben Krisztus jelenlétét hordozni ezerféle helyzetben, találékony és áldozatot vállaló szeretettel”

– fogalmazott a bíboros.

Az Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjét vasárnap délelőtt Ferenc pápa mutatja be a Hősök terén és a közmédia élőben közvetíti a Duna televízió és a Kossuth Rádió.