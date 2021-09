Bonaventura atya kerékpáron érkezik Erdélyből: Számomra az eucharisztikus kongresszus olyan mint egy lelki olimpia

Szerdán délidőben fogadta Kovács Gergely érsek úr a ferences biciklitúra Budapestre induló részvevőit Gyulafehérváron, akik áldását kérve jelentek meg, az érsekség udvarán, a Márton Áron szobornál.

A következő gondolatokat ajánlotta figyelmükbe:

Induláskor éppen csak felpakolták a csomagokat a Magyarországról érkezett kísérő kocsira, ami Budapestig fogja szállítani a személyes holmijaikat – nem volt idő és lehetőség az ismerkedésre.

A hirado.hu kérdéseire Főcze Imre Bonaventura atya válaszolt a zarándokúttal kapcsolatban, akit útközben hívtunk fel az egyik pihenőjükön, már több száz kilométerrel a hátuk mögött.

„Számomra az eucharisztikus kongresszus olyan mint egy lelki olimpia. Egészséges test ép lélek. Mi azért indultunk útnak, hogy ezáltal is áldozatot hozzunk. Ugyanúgy van az élettel is mint a kerékpározásban, hogyha van lendület, ha van mozgás, akkor van egyensúly. A testmozgásunkkal egy belső zarándokutat is megteszünk, miközben tekerünk gurulunk, közben a lelkünk zarándokol. Ezt kihívásokkal, egymásra való figyeléssel tesszük meg. Mindannyiunknak vannak olyan dolgok az életében, amit rendezni szeretne vagy a nála nagyobb létezővel meg szeretné ezt beszélni. Itt hála istennek lehetőség van arra, hogy ne csak egymásra figyeljünk, közösségben legyünk, istenre figyeljünk, hanem, hogy önmagunkkal is foglalkozzunk és azokat a dolgokat, amik akár minket a hétköznapokban zavarnak, vagy nehezünkre esik, azokat most magunkból kitekerjük. Mi közösségben tekerünk, ahol a kerekek is jobban gurulnak.”