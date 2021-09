Megosztás Tweet



Még nem késő kérni az oltást: aki most felveszi a vakcinát még a negyedik hullám előtt védettséget szerezhet – figyelmeztetnek a szakértők. Itthon az ősz közeledtével egyre többen kérik a vakcinát, csaknem félmillióan pedig már a harmadik emlékeztető oltáson is túl vannak. Közben tovább nőtt a fertőzöttek száma: egy nap alatt 323 embernél mutatták ki a kórt, 6-an pedig belehaltak a szövődményekbe – közölte az M1 Híradója.



Miskolcon már 225 ezer injekciót adtak be. Az orvosok úgy látják az oltottak a második dózist is kérik, és a harmadik, megerősítő vakcina népszerűsége is emelkedik. A harmadik injekcióhoz vinni kell az első két oltást igazoló kártyát és külön hozzájáruló nyilatkozatot kell kitölteni.

„Az határozza meg, hogy milyen vakcinával fog történni a harmadik oltás, hogy mi volt az alap immunizálásra használva, milyen vakcinával történt az első két oltás. Illetve milyen az egészségi állapota az oltandónak, ez alapján az oltóorvos dönti el, hogy mivel lehet harmadik körben oltani” – mondta Molnár Márta a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Központi Kórház intézeti higiénés főorvosa.

Sorban érkeztek a páciensek az egri kórházba is. Az orvosok, szinte megállás nélkül adják be a fiataloknak, időseknek és középkorúaknak a vakcinát.

A harmadik oltásra az idősek és krónikus betegek mellett a kórházi dolgozók közül is sokan jelentkeznek.

„Főként az idősek kérik a harmadik oltást, meg akiknek van valamilyen krónikus betegsége. Leginkább ők. Kollégáink közül itt a kórházban is egyre többen jelentkeznek, hogy kérik az oltást. Nyilván próbálunk készülni a 4. hullámra,., ami remélhetőleg nem olyan lesz, mint az ezt megelőzők” – ismertette Thummererné Rebicsek Rita a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet ápolási igazgatója.

Tömegek kapják meg a vakcinát Pécsen is, köztük fiatalok, krónikus betegek és idősek is. Az orvosok hangsúlyozzák: a koronavírus elleni vakcina felvétele életet ment és a súlyos megbetegedés is elkerülhető vele.

„Aki még az első oltásban nem részesült gondolja át, hogy az első oltással saját magát, környezetét tudja megvédeni és biztosabbá tenni a környezetét a járvány esetleges következő nagyobb hullámától” – fogalmazott Sebestyén Andor a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának elnöke.

Baján is százak döntenek naponta a vakcina mellett. Az oltási időpontok egytől-egyig betelnek minden nap.

Az elérhető ötféle vakcina segíti, hogy a bizonytalanok is könnyebben rászánják magukat a védettség megszerzésére.

„Mindenki oltassa be magát, aki még nem beoltott, mert a közeledő delta variáns azokra lesz veszélyes, akik nincsenek beoltva. A harmadik oltás pedig azoknak fontos, akik idősebbek, akiknek az immunrendszere nem úgy működik, akik onkológiai betegek, akik bármiféle immungyengítő kezelést kapnak, nekik lenne nagyon fontos” – fejtette ki a Bajai Szent Rókus Kórház főorvosa, Erős Anikó.

A beoltottak száma itthon már 5 millió 835 ezer, ebből csaknem 5 millió 542 ezren a második dózist is megkapták, 487 ezren pedig a harmadikat is. Magyarországon egy nap alatt 323 új fertőzöttet azonosítottak, a betegség miatt pedig 220 embert ápolnak kórházban, közülük 30-an vannak lélegeztetőgépen. A koronavírus miatt 6 beteg vesztette életét az elmúlt 24 órában.