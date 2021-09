Taxis szövetség a dugókról: Türelmetlenebbek az utasok, és sok a lemondott rendelés

Megosztás Tweet



Nem telik el úgy nap, hogy az autósok ne araszolnának a fővárosi dugóban. Ez a helyzet pedig a taxisoknak is kárt okoz, hisz az utasok a hosszabb menetidő miatt türelmetlenebbek, és sok a lemondott rendelés. A hirado.hu-nak az Országos Taxis Szövetség elnöke, Metál Zoltán azt mondta, még őt is meglepi, hogy a környezetvédelmi civil szervezetek nem tartják aggályosnak a magas kipufogógáz-koncentrációt, amit a dugóban kényszerűen sokat álló gépjárművek kibocsátanak. Elmondta, hogy bár szó volt arról, hogy további egyeztetéseket folytatnak a fővárossal augusztusban, mégsem kaptak meghívást.

Karácsony Gergely főpolgármester csupán átmeneti kellemetlenségeknek tartja a dugókat – erről telefonos kampányában beszélt. Egyben arra szólította fel a közlekedőket, tegyenek közösen azért, hogy kevesebb dugó legyen és tisztább levegő. Korábban a XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel az M1-en azt mondta, hogy már nem is közlekedési káoszról, hanem közlekedési válságról van szó.

„Átmeneti kellemetlenségnek nevezi Karácsony Gergely a közlekedési dugókat, miközben hosszú hónapok, sőt, már majdnem egy év óta tart ez az áldatlan állapot a főváros utcáin. Ez nem közlekedési káosz, ez már közlekedési válság. Tehát nem arról van szó, hogy autóval nem lehet közlekedni a fővárosban, hanem a BKV járatokkal sem lehet megfelelően közlekedni, azok is elakadnak a közlekedési dugóban” – mondta Deák Dániel.

A felújítások összecsúsztak, a főpolgármester pedig a dugókra válaszul a nagykörúti lámpák áthangolásáról döntött, amivel már nemcsak a közúti, hanem a kötött pályás járművek is lelassultak.

A hirado.hu megkereste az Országos Taxis Szövetség elnökét, Metál Zoltánt, többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy látják most a taxisok a fővárosban kialakult forgalmi helyzetet.

– Sajnos előre prognosztizálható volt, hogy a közúti forgalom szempontjából normál leterheltség esetén is kritikus csomópontok és utak rekonstrukciója vagy ezen útszakaszokon történő korlátozása, komoly hatást gyakorol majd a főváros amúgy is zsúfolt közlekedési állapotára – kezdte Metál Zoltán. A fővárosban kialakult dugók miatt a szövetség korábban a főpolgármesterhez fordult.

– Nyár elején levélben fordultunk a Főpolgármesterhez és kértük, hogy azokat a korlátozásokat, amit a pandémia elején bevezetett - több tranzit útvonalon történő forgalmi sáv megszüntetése, stb. - állítsa vissza és ezeket adja vissza a közúti forgalomban részt vevő járművek részére. Később lehetőségünk volt egy szakmai egyeztetésre is, ahol személyesen is elmondtuk a javaslatainkat. Akkor Balog Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke azt mondta, hogy augusztusban folytatjuk, de erre nem kaptunk már utána semmiféle meghívást. A Magyar Autóklub is megkongatta a vészharangot és kérte a főváros vezetőjét a korábbi intézkedések módosítására. Az Autóklubbal közösen mi a közúti forgalomban lévő összes járművezető érdekeit tartjuk szem előtt, azzal ellentétben amit sajnos és sok esetben az intézkedések hatását elemezve egy szűkebb célcsoport érdekében valósul meg – tette hozzá az Országos Taxis Szövetség elnöke, akit meglep az, hogy a környezetvédők nem tiltakoznak és megfogalmazta azt is, hogy mi állhat a dugók hátterében:

– Az azonos időben és egyszerre több helyszínen történő teljes vagy részleges lezárás, korlátozás alapvetően komoly problémával jár, de ezen fővárosi projekteknek szüksége lett volna valamilyen koordinációra, mert egymástól függetlenül is okoznak forgalom lassulást és dugókat, de egyszerre elviselhetetlen és dühítő ezeken a szakaszokon és környezetükben közlekedni. Az viszont még engem is meglep, hogy egyetlen környezetvédelmi civil szervezet sem jelezte aggályosnak eddig, azon mérhetetlen és magas kipufogó koncentrációt, amit a dugóban kényszerűen sokat álló és araszoló gépjárművek kibocsátanak – mondta.

A taxisok ugyanakkor a saját bőrükön érzik a közlekedési nehézségek hatásait, ugyanis sok utas inkább lemondja a rendelését.

– Minden közúti forgalomban lévő közlekedőt hátrányosan érint a felesleges várakozás és lassú haladás. Jóval több üzemanyagot fogyasztanak ilyenkor a járművek. A taxikat az utasok általában akkor használják, amikor gyorsan szeretnének eljutni valahova. Sajnos csodákra még taxisok sem képesek, ezért sokszor a hosszabb menetidő miatt türelmetlenebbek az utasok és emiatt sok a lemondott rendelések száma is – tette hozzá Metál Zoltán, akit arról is kérdeztünk, hogy a városvezetés kikérte-e a véleményüket.

– Eddig erre nem volt példa, annak ellenére, hogy több szakmai szervezet is felajánlotta a segítségét – mondta, és hogy mit javasolnának a városvezetésnek, hogy a jövőben elkerülhessük a nagyméretű dugókat?

– Ahogy korábban fogalmaztam, a megfelelő és időben történő előkészítés után szükséges a folyamatos és szakmai koordináció azokkal a szervezetekkel, akik adott esetben javasolhatnak olyan alternatívákat, melyekkel csökkenthetők ezen környezeti terhelések.

A címlapfotó illusztráció.