Sikeres a diákok kampányszerű oltása

Nemcsak a tanévkezdés környéki kampány volt eredményes, hanem a már augusztusban elkezdett oltakozás is – mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a diákok kampányszerű oltásáról legújabb videóinterjújában.

A minisztérium MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint a miniszter a videóinterjúban kitért a pedagógusok 85 százalékos átoltottságára is, bízva abban, hogy ez a szám emelkedni fog a közeljövőben.

Hangsúlyozta: Magyarországon jelenleg 13 féle, életkorcsoportokhoz kötött kötelező oltással védik elsősorban a gyermekek egészségét. Nemcsak ez egyedülálló a világon, hanem az is, hogy az átoltottság ezeknél a vakcináknál 99 százalék körül van.

Az ajánlott oltások közül a miniszter kiemelte a gyermekek számára ingyenesen felvehető HPV elleni védőoltást, amely hét évvel ezelőtt kezdődött a lányok esetében, a fiúknál pedig a 2020/2021-es tanévtől elérhető. Az átoltottság a kislányok körében megközelíti a 82 százalékot, míg a kisfiúké a 71 százalékot. Ezt a magas átoltottságot nagyon kevés országban érték el – mondta Kásler Miklós.

A közlemény idézi a miniszter elismerő szavait a magyar paralimpiai csapat tokiói sikereivel kapcsolatban.

225 ezer 18 év alatti diák vette fel eddig az oltást



Már 225 ezer 12 és 17 év közötti diák kapta meg a koronavírus elleni oltást, így tovább növekedett az oktatás biztonsága – közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön.

A kormányzati portálon azt írták: a 18-19 éves korosztály 60 százaléka, 121 ezer fiatal már beoltatta magát.

Múlt héten több mint kétezer helyszínen szerveztek iskolai oltást, ahol közel 47 ezer diák jelent meg. A második oltást szeptember második felében kapják meg a diákok – tudatták.

A kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, hiszen a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is ez a legjobb. Ezért továbbra is az oltást javasoljuk a diákoknak és a pedagógusoknak is, hiszen az oltás adja a legerősebb védelmet a vírus ellen – hívták fel a figyelmet.

A 12 év feletti gyerekeket, fiatalokat továbbra is könnyedén lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu holnapon, majd a regisztráció érvényesítését követően időpontot is lehet foglalni a kórházi oltópontokra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Ugyanez még azon pedagógusra és iskolai dolgozóra is vonatkozik, aki esetleg még nem vette fel az oltást. A már korábban beoltott pedagógusok és iskolai dolgozók akár már a harmadik oltásra is tudnak időpontot foglalni – ismertette a koronavirus.gov.hu.

A címlapfotó illusztráció.