Még Kínában sincs akkora dugó, mint Budapesten a válogatott sportoló szerint

Megosztás Tweet



Kína negyedik legnagyobb városában, Tiencsinben sincsenek olyan dugók, mint Budapesten – állítja az ázsiai országban légióskodó futballista, Kádár Tamás. A válogatott játékos éppen szabadságát tölti itthon, így szembesült az áldatlan budapesti állapotokkal.

Kádár a Nemzeti Sport Onlinenak adott interjút, és nem tudta nem megjegyezni, hogy Budapesten mindenhol dugók vannak. Kádár Tamás mindezt úgy mondta, hogy Észak-Kína legnagyobb part menti városa az összehasonlítási alapja. „Ott sincs ez. A többség elektromos motorral jár, két sáv van az autóknak, plusz egy az elektromos motoroknak. Mindenki ott száguldozik, az ötéves kisgyerektől kezdve a nyugdíjaskorúakig” – nyilatkozta a válogatott labdarúgó, aki a most játszott vb-selejtezőkön nem volt tagja Marco Rossi keretének.

Tiencsin népessége több mint négyszerese – tizenhárom millió – a teljes budapesti agglomerációnak, ennek ellenére a kínai város Kádár Tamás beszámolója szerint képes megszervezni a közlekedését.

– Az edzések előtt sofőr jön értem, hátul üldögélek, amíg kiérünk a pályára. Kicsit bánom, hogy nem vezethetek, hiszen imádok a volán mögött ülni. Odakint húsz perc alatt kint vagyok az edzőközpontban, mindegy, hogy délelőtt vagy délután van a tréning – emelte ki.

Kádár Tamás és a finn Pyry Soiri a labdarúgó Nemzetek Ligája első fordulójában, a C osztály 2. csoportjában játszott Finnország - Magyarország mérkőzésen Tamperében 2018. szeptember 8-án (Fotó: MTI/EPA/Mauri Ratilainen)

Szakértő szerint Karácsony okozta a közlekedési káoszt Budapesten

Szálka Miklós közlekedési szakértő korábban az M1-en a felújítási munkálatok mellett az átgondolatlan kerékpársávokra hívta fel a figyelmet, amely miatt hosszú araszolásra kényszerülnek az autósok. Karácsony szerinte egy vödör festékkel akarta megoldani a városi közlekedés problémáit, de ez láthatóan nem sikerült.

A taxisok megrendelésektől esnek el a dugók miatt

A szakértő szavait támasztja alá Metál Zoltán az Országos Taxis Szövetség elnöke, aki a hirado.hu-nak elmondta: előre prognosztizálható volt, hogy a közúti forgalom szempontjából normál leterheltség esetén is kritikus csomópontok és utak rekonstrukciója vagy ezen útszakaszokon történő korlátozása komoly hatást gyakorol majd a főváros amúgy is zsúfolt közlekedési állapotára.

– Nyár elején levélben fordultunk a főpolgármesterhez, és kértük, hogy azokat a korlátozásokat, amelyeket a pandémia elején bevezetett - több tranzit útvonalon történő forgalmi sáv megszüntetése, stb. - állítsa vissza és ezeket adja vissza a közúti forgalomban részt vevő járművek részére. Később lehetőségünk volt egy szakmai egyeztetésre is, ahol személyesen is elmondtuk a javaslatainkat. Akkor Balog Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke azt mondta, hogy augusztusban folytatjuk, de erre nem kaptunk semmiféle meghívást. A Magyar Autóklub is megkongatta a vészharangot, és kérte a főváros vezetőjét a korábbi intézkedések módosítására. Az Autóklubbal közösen mi a közúti forgalomban lévő összes járművezető érdekeit tartjuk szem előtt, azzal ellentétben, ami sajnos és sok esetben az intézkedések hatását elemezve, egy szűkebb célcsoport érdekében valósul meg – tette hozzá az Országos Taxis Szövetség elnöke.

Vészforgatókönyv kidolgozását javasolja a Magyar Autóklub jogi képviselője

Kritikus a helyzet – fogalmazott a Magyar Autóklub jogi képviselője az M1-en. Gyulainé Tóth Zsuzsa hozzátette: a Magyar Autóklub éppen emiatt egy vészforgatókönyv kidolgozását javasolja a fővárosnak.

„Mi azt javasoltuk, hogy felül kell vizsgálni, át kell gondolni még egyszer a kerékpársávok létjogosultságát, legalábbis ebben az időszakban, tehát az átmeneti időszakban. Egyébként is kísérleti jelleggel kerültek bevezetésre, most kísérleti jelleggel meg lehetne szüntetni őket” – tette hozzá a jogi képviselő.

Tehát az autósok és a taxisok is elégedetlenek a helyzettel. Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy Karácsonyék a villamoson közlekedőket is hátrányos helyzetbe hozták azzal, hogy a Nagykörúton átállították a lámpákat.

Az iskolakezdésre is bedugult a Főváros

(Fotó: hirado.hu)

Ahogy az várható volt az iskolakezdésre is teljesen bedugult a főváros, a nagyobb csomópontokon szerencsés esetben is csak lépésben lehetett haladni. Egy autós szerint az alig három kilométeres távot a Petőfi híd budai hídfője és a Blaha Lujza tér között például negyven perc alatt tette meg az iskolakezdés napján.

Karácsony szerint viszont nem drámai a helyzet

„Azt tudom mondani, hogy amit most eddig látunk, az alapján azért nem olyan drámai a helyzet” – fogalmazott a főpolgármester, aki korábban azt ajánlotta a dugókban rostokló autósoknak, hogy inkább válasszák a tömegközlekedést. Néhány hete pedig az egyszerre elindított felújítások miatti torlódásokra panaszkodóknak azt üzente, menjenek gyalog.