Családokat segítő, okos megoldásokat nyújtó startupokat keresnek

Jövő hét közepéig, szeptember 15-ig lehet pályázni a családokat segítő, okos megoldásokat nyújtó startupoknak meghirdetett Smart Family Nagydíj 2021 versenyre, amelynek összdíjazása 11 millió forintra bővült – közölte Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára bejelentette: az eredetileg hatmillió forintos pályázatot a tárca további 4 millió forinttal támogatja. Az államtitkár szerint bár sokszor beszélünk arról, hogy az innováció a különböző ágazatokban milyen hatást képes gyakorolni, miben teheti hatékonyabbá, kényelmesebbé az életet, de fontos, hogy

az innovációt a családok aspektusából is megvizsgálják, mert a családok jelentik egy nemzet alap építő kövét.

Solymár Károly Balázs egyedülállónak nevezte a programot és reményét fejezte ki, hogy elő tudják csalogatni a hazai kis és középvállalkozásokban rejlő tudást.

Bakos Piroska, a MOL Magyarország szóvivője bejelentette: a MOL is felajánlott két díjat, egymillió forintos különdíjuk mellett a társadalmi és közösségi innovációk a családi kapcsolatokért kategória győztesének egy hétvégi limózást ajánlanak fel 400 kilométeres limittel. A szóvivő hangsúlyozta, hogy az innováció és a családok a MOL számára is fontosak. Mint mondta támogatják az innovatív gondolkodásmódot: a MOL végez kutatásokat alternatív üzemanyagokkal, például hidrogénnel, szintetikus üzemanyagokkal, de a MOL Bubi, és a MOL Limó szolgáltatásokkal is a fenntarthatóságot viszik az emberek életébe. A MOL feladatának és kötelességének érzi, hogy támogatást nyújtson a sport, a kultúra, a környezetvédelem területén működő vállalkozásoknak, cégeknek – fogalmazott.

Szalai Piroska, a KINCS Smart Family Centrum vezetője ismertette: pályázni hat kategóriában – társadalmi és közösségi innovációk, e-egészség, a jövő oktatása, okos családi otthonok, családi kassza, zene és kreatív megoldások – lehet.

Elmondta, hogy már eddig is sok pályázat érkezett, amelyeknek 10 százaléka kisvállalkozás, 90 százalékuk pedig mikorvállalkozás, vagyis 10 főnél kevesebb embert foglalkoztatnak.

A pályázó társaságok 75 százaléka 3 évnél fiatalabb cég, közülük minden negyedik egy évnél is fiatalabb – mondta. Megjegyezte, hogy

lehetnek olyanok is, akik épp a pályázat miatt indították el a vállalkozásukat. Hozzátette: a pályázaton csak létező vállalkozások indulhatnak.

Hangsúlyozta: startupok társalapítóinak 43 százaléka nő, míg az Európai Unióban egy 2020-as felmérés szerint ez a szám csak 15 százalékos. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy Magyarországon a női tudást és képességeket a strartup és innovációs területen is hasznosítjuk.

Fűrész Tünde közlése szerint a pályázat elbírálásában a MOL, a Tungsram, a Gránti Bank és a Béres Gyógyszergyár képviselői is részt vesznek.

Elmondta: országjáró körútjuk során azt tapasztalták, hogy országszerte nagy igény és érdeklődés van a startupok helyzetbe hozása iránt.

A címlapfotó illusztráció.