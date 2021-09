Áder: még az idén elkészülnek a Via Carpatia magyarországi szakaszai

Megosztás Tweet



Még az idén elkészülnek a Via Carpatia nemzetközi közúti folyosó Magyarországra eső 230 kilométeres szakaszának hiányzó beruházásai – mondta Áder János köztársasági elnök csütörtökön Andrzej Duda lengyel államfővel folytatott megbeszélése után, Budapesten.

Áder János a látogatást követő közös sajtótájékoztatón kiemelte: a közép-európai régió komoly infrastrukturális hátrányban volt a közúti és a vasúti összeköttetés, illetve az energetikai és a digitális hálózatok összekapcsolása terén 1990 előtt és az azt követő években.

A Via Carpatia észak-déli nemzetközi közlekedési folyosó a Baltikumtól Görögországig mintegy 3300 kilométeren vezet, ebből 230 kilométeren át Magyarországon.

Áder János arról is beszélt, hogy Lengyelország Magyarország negyedik legfontosabb gazdasági partnere, a két ország közötti áruforgalom értéke tízmilliárd euró. Közölte: az elmúlt években jelentős kétirányú tőkeáramlás volt a két ország közt, ennek eredményeképp Magyarországon már száz lengyel vállalat működik, és ezek mintegy 13 ezer embernek adnak munkát.

A magyar államfő arra is kitért: a belorusz-lengyel határon komoly migrációs válsághelyzet alakult ki, és a határ menti területeken szükségállapotot is ki kellett hirdetni. Hozzátette: az afganisztáni események a későbbiekben még nagyobb nyomást fejthetnek ki Lengyelországra, ami Varsót arra kényszerítette, hogy ne csak a katonai jelenlétet erősítse meg, hanem mintegy 370 kilométer hosszan kerítést is építsen.

Áder János ezért felajánlotta Lengyelországnak, hogy Magyarország megosztja a 2015–2016-os kerítésépítésben, valamint a későbbi működtetésben és a határőrizetben szerzett tapasztalatait.

Arra is kitért, hogy november végén ismét Magyarországra látogat a lengyel elnök, hiszen a V4-ek államfői Budapesten találkoznak, nem sokkal később pedig a fenntarthatósági expón is részt vesz a négy közép-európai elnök.