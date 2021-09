Illegális bevándorlók milliói érkezhetnek – Nagy a nyomás Magyarország déli határán

Megosztás Tweet



Már most az utóbbi évek egyik legkomolyabb nyomásával kell megküzdeniük a rendőröknek és a katonáknak Magyarország déli határán. Múlt héten több mint 2300 határsértőt állítottak meg, ez napi 300–350 embert jelent, akik illegálisan, olykor erőszakkal próbálnak bejutni Magyarországra. Az M1 tudósítói megerősítették, hogy nem csak a számok, a statisztikák mutatják, hanem valóban helyzet van a déli határon – hangzott el az M1 Híradójában.



Kedd éjszaka tartóztattak fel a rendőrök Ásotthalom mellett nyolc migránst, akik szírnek vallották magukat. Az erdőn keresztül próbáltak meg eljutni az 55-ös főút közelébe, feltehetően azért, hogy onnan embercsempészek segítségével menjenek tovább.

Néhány kilométerrel távolabb tizennégy afgán férfit tartóztattak fel, ők is az erdőn keresztül haladtak a főút felé. Azt mondták, két hónapja indultak el Afganisztánból, és Franciaországba szeretnének eljutni.

Ez csak néhány az elmúlt éjszakai elfogások közül. Egyre többen próbálkoznak ugyanis ismét Szerbia felől átjutni a biztonsági határzáron Magyarországra. Kedden Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyében próbálkoztak a legtöbben: csaknem négyszáz határsértőt tartóztattak fel a rendőrök.

Országosan félezernél is több, összesen 716 hatásértőt állítottak meg.

A számok a rendőrség adatai szerint szinte napról napra nőnek. De ez látszik a szerbiai határ menti településeken is, ahol az M1 stábja szerdán is találkozott nagyobb csoportokkal. A migránsok azt mondták, nem adják fel, addig próbálkoznak, ameddig valahol be nem jutnak az unió területére. Egyre több az afgán határsértő is.

„Százezrek vagy akár milliók indulhatnak útnak Európa felé” – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György arra figyelmeztetett, hogy néhány uniós vezető ennek ellenére olyan nyilatkozatokat tesz, amely bátoríthatja az indulást tervezőket.

Minden olyan nyilatkozat, mely az illegális határátlépést pozitívnak tünteti fel, mely a probléma behozatalára törekszik, akár gazdasági, politikai vagy ideológiai megfontolásból, egyrészt meghívólevél az indulást tervezőknek, másrészt nagyon komoly kockázatot jelent azoknak, akik európai uniós tagállamokban élnek, mivel újabb és újabb százezrek érkezhetnek, vagy akár milliók is Európába – fejtette ki a tanácsadó.

Egyre több állam tart ettől.

Törökország éppen emiatt épített Iránnal közös határszakaszán több száz kilométeres falat.

De Lettország is szögesdrótkerítést állít a fehérorosz határszakaszára, hiszen itt is erősödik a nyomás.

Közben Nyugat-Európában sem jobb a helyzet. A tengeren is nagyüzem van. Lampedusa szigetére szünet nélkül érkeznek a migránsok, nemrég több mint ezren. A bevándorlók rejtőzködni se próbálnak, sőt minél feltűnőbb módon követnek el határsértést. A napokban egy ötszáz fős csoport huszonkét méteres hajóval kelt át a tengeren.

De a La Manche csatornán is egyre többen próbálnak átkelni.

Három nap alatt csaknem ezer illegális bevándorló jutott át itt Franciaországból az Egyesült Királyságba. A brit hatóságok szerint a kedvező időjárás miatt érkeznek folyamatosan a túlzsúfolt lélekvesztők a doveri kikötőbe, ahol a bevándorlókat a parti őrség hajói veszik fel. A brit közmédia úgy tudja, hogy az érkezők többsége afgánnak vallja magát.

Idén már több mint 12 400-an keltek át kis csónakokon a világ egyik legforgalmasabb csatornáján, jóval többen, mint tavaly, amikor ez a szám év végén körülbelül nyolcszáz volt.