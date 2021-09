Elk*rtuk – Ez egy politikai krimi, nem akciófilm

Megosztás Tweet



A 2006-os őszödi beszéd kiszivárogtatása utáni eseményeket dolgozza fel az Elk*rtuk című film. Egyre közeledik a beszéd kiszivárgásának évfordulója és a film bemutatója, a hirado.hu ennek kapcsán kérdezte Helmeczy Dorottyát, az Elk*rtuk egyik producerét.

Hol tartanak most a munkálatok, mikorra várható a premier?

A film első előzetesét tudatosan kötöttük a beszéd évfordulójához. Minden egyes promóciós vagy premier dátumot ugyanígy azokhoz a dátumokhoz kötünk, amely napokon valós politikai események történtek ezelőtt 15 évvel. Szeptember 16.-án, a beszéd kiszivárogtatása előtti napon tesszük közzé a film hivatalos trailerét, a nagyjátékfilm premierje pedig október 21-én lesz.

Mi az oka annak, hogy ezt az eseményt megfilmesítik?

Ennek nagyon sok és egyszerű oka van. A 15 éves évforduló egy jó apropó volt, ennek kapcsán gondolkodtunk el azon, hogy a filmet elkészítsük. A politikai krimi, mint műfaj azért merült fel, mert ilyen stílusú filmet még senki nem csinált Magyarországon. Mivel választások éve jön, ezért a politikai aktivitás és a figyelem is sokkal erősebb, sokkal izgalmasabb az egész játéktér. Azok a politikai szereplők, akik a mi filmünkben megjelennek, és a történetet szálait mozgatják, soha nem politizáltak olyan aktívan, mint most. Itt most ellenzéki képviselőkre gondolok. Ennek egy olyan kihagyhatatlan faktorát láttam, hogy ez volt az egyik apropója a Megafilm politikai krimijének.

Az előzetes egy nagyhatású amerikai produkció hatását kelti. Mennyire lehet ehhez méltó akciójelenetekre számítani a filmben?

A film az amerikai produkciókhoz mindenképpen hasonlítható, azért is kerestünk hozzá nemzetközi alkotókat, hogy egy ilyen impulzust, ízt is kapjon a film. A magyar filmezés technikailag már rég meg tudja ugrani az amerikai filmkészítés színvonalát, egyedül a költségvetés más, nekünk nincs lehetőségünk 40-50 milliárd forintos mozit csinálni. Az Elk*rtuk azonban egy politikai krimi, nem egy akciófilm, ahol a történet miatt lesz izgalmas a film.

Amit eddig tudni lehet, hogy a film 2006 botrányokkal teli őszén játszódik. Mennyire fog hangsúlyosan megjelenni Gyurcsány Ferenc személye?

Hamarosan lehull a lepel azokról a szereplőkről, akik valós politikai karaktereket alakítanak, a nézők már nagyon kíváncsiak. A film plakátján már van egy erős utalás arra vonatkozóan, hogy Gyurcsány Ferenc milyen helyet kap a filmben.

Várható 15 évvel ezelőtti archív felvételek megjelenése a filmben?

Ahhoz hogy egy alkotás hiteles és izgalmas is legyen, az akkori események videós és más valós dokumentációt is bele lehet fűzni a fikciós filmbe. Lesznek ilyen felvételek az Elk*rtuk esetén is. Ez a film hasonlít a Csernobil, vagy a brit Korona című sorozathoz. De amíg a Korona inkább fikciós, nekünk ott a valóság.

A film rendezője Keith English nemrég azt mondta: „Ez nem csupán egy magyar történet, hanem egy nagyon emberi globális mese” Ezt hogy kell értelmezni?

A film főszereplője egy kitalált karakter. Az ő történetén keresztül jutunk be a megtörtént eseményekbe, láthatjuk, hogy az ő személyes életére milyen hatással vannak az őszi események és a politikai történések. Az ő felnövéstörténetét éli át a néző. Ennek van egy egyetemes, morális mondanivalója. A rendező úgy érkezett Magyarországra, hogy azelőtt még nem járt itt, nem voltak impulzusai, nem tudta, hogy ma Magyarország milyen, vagy milyen volt 2006-ban. Megtetszett neki a forgatókönyv és jött. Az egy év alatt, amióta velünk dolgozik, azt a tanulságot vonta le magának, hogy 2006-ban Magyarország nagyon megváltozott. Ő ezt az üzenetet mindenféleképpen szerette volna beletenni a filmbe. Nagyon fontos, hogy filmnek nem csak egy politikai mondanivalója van, hanem ez egy nemzeti kérdés is egyben.

Mennyire tudja egy nemzetközi stáb átérezni, hogy milyen volt a magyaroknak a 2006-os év?

Olyan szempontból könnyen, hogy a legtöbb európai országban történtek konfliktusok. Az operatőr kolléga katalán származású, a spanyol-katalán viszony pedig korántsem mondható kiegyensúlyozottnak. Ő hozott magával rengeteg olyan élményt és tudást, ami reflektált 2006-ra, és be tudta építeni a filmbe. A rendező pedig az ír-angol helyzet miatt rendelkezett olyan élményekkel, melyek nagyon hasonlóak ahhoz, amiket mi átéltünk. Szerintem könnyebben átlátták, hogy itt mi és hogyan történhetett, mert volt külső rálátásuk.