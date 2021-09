Novák Katalin: Jelenleg semmi nem indokolja a korlátozások bevezetését

Megosztás Tweet



Nem kell számítani arra, hogy a koronavírus-járvány újabb hulláma miatt ismét szigorításokat kell életbe léptetni Magyarországon – erről beszélt a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs vezetője kedd délelőtt.



Novák Katalin úgy fogalmazott: jelenleg semmi nem indokolja a korlátozások bevezetését. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a negyedik hullám ellen a védőoltásokkal tudunk védekezni, és az adatokból az látszik, hogy egyre többen bíznak a vakcinákban – hangzott el az M1 Híradójában.

„Az oltakozási kedv az elmúlt időszakban növekedett, mint hogyha egy lendületet vett volna az utóbbi időkben az oltásoknak a felvétele, azok is, akik korábban nem akarták felvenni esetleg az oltást, azok most éltek vele. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a járvány ellen a védőoltás jelenti a legnagyobb biztonságot. Hogyha jön egy negyedik hullám Magyarországra is, ahogy a világ számos részén ez a negyedik hullám felütötte a fejét, akkor is a legjobban a védőoltással tudunk ez ellen védekezni” – mondta Novák Katalin.

Novák Katalin Facebook-oldalán ismertette a nemzeti konzultáció legfontosabb eredményeit.

VÍRUSHELYZET

A járványügyi adatok szerint továbbra sincs szükség a mindennapi életünket érintő, általános korlátozásokra. Sikeres volt a diákok iskolai oltása, köszönjük, hogy nagyon sok család élt a lehetőséggel. Továbbra is fontos, hogy aki még nem tette, vegye fel a vakcinát, mert az oltás jelenti a legnagyobb biztonságot a vírus ellen.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ

1 423 000-en mondták el véleményüket. Szinte teljes az egyetértés egyebek mellet a minimálbér emeléséről és a gyerekesek szja-visszatérítéséről. A konzultáció eredményeit a következő napokban témakörönként ismerteti a kormány.

CSALÁDOK, FIATALOK, IDŐSEK TÁMOGATÁSA

Jövőre nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a 25 év alatti fiataloknak. Szintén jövőre szja-visszatérítésre számíthatnak a gyermekes családok. Jó eséllyel idén is lesz nyugdíjprémium, emellett folytatódik a 13. nyugdíj visszaépítése.

FELSŐOKTATÁS

Továbbra is állami finanszírozású képzésben folytathatják tanulmányaikat azok a hallgatók, akik nem teljesítették az ehhez szükséges feltételeket, így átkerülnének önköltséges képzésre. A döntés ötezer hallgatót érint.

KÉZMŰVES SZAKKÖRÖK INDULNAK ORSZÁGSZERTE

Segítséget kapnak azok, akik hagyományos kézműves szakmát sajátítanának el. A Nemzeti Művelődési Intézet programjában háromezer szakkör indul az ország 440 településén.