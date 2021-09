Klímasemleges és erős Európát akar Scholz és Macron

Megosztás Tweet



Az Európai Unió erősebb világpolitikai szerepvállalása mellett foglalt állást Olaf Scholz német alkancellár hétfőn Párizsban.

A Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kancellárjelöltjét Emmanuel Macron francia elnök fogadta a párizsi Elysée-palotában alig három héttel a német szövetségi parlamenti választások előtt. Armin Laschet, a német a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségének kancellárjelöltje szerdán érkezik látogatásra a francia fővárosba.

„Franciaországgal közösen el kell érni, hogy Európa a jövőben is a szuverenitáshoz vezető úton járjon” – jelentette ki Scholz a tanácskozást követően tartott sajtótájékoztatóján. Szava szerint Berlin és Párizs mindig is fontos szerepet játszott ebben.

Scholz, aki a német kabinetben a pénzügyminiszteri tisztséget is ellátja, francia hivatali partnerével, Bruno Le Maire-rel is találkozott, illetve Mathias Cormannal a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) vezetőjével is tervez egyeztetni a nap folyamán.

A koronavírus okozta károk helyreállítását célzó újjáépítési mentőcsomagra utalva úgy fogalmazott, hogy a francia-német együttműködés kulcsfontosságú eleme volt a járvány negatív gazdasági hatásaira adott uniós válasznak.

Beszélt arról is, hogy Németország, de az egész Európai Unió jövője szempontjából központi szerepet játszik az ipar klímasemleges átalakítása. Mint mondta, Macronnal egyetértettek ebben, és ezzel összefüggésben megvitatták javaslatát egy nemzetközi klímaklub létrehozására. A klímavédelmi célok teljesítésében élen járó országok ennek a fórumnak a keretében hangolnák össze tevékenységüket és egyenlítenék ki a regionális elhelyezkedésből fakadó hátrányokat.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint az SPD rendelkezik a legnagyobb támogatottsággal a szövetségi parlamenti választásra készülő Németországban.