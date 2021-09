Hasznos tippek allergiásoknak

Megosztás Tweet



Nemcsak tavasszal és nyáron, hanem sokaknak ősszel is szembe kell nézniük az allergia kellemetlen tüneteivel. Becslések szerint legalább minden ötödik budapesti lakos szenved az allergiától, de pesszimista szakértők állítják: harminc év múlva minden második ember küzdhet majd vele. A probléma azért is égető, mert az emelkedő hőmérséklet és az atmoszféra növekvő szén-dioxid-koncentrációja erősebbé és hosszabbá teszi a pollenszezont. Az allergiaszezon ma tíz nappal hosszabb, mint 1990-ben, a fák, füvek és gazfélék 21 százalékkal több pollent termelnek. A több pollen pedig erősebb orrfolyást, könnyezést és torokkaparást jelent.

A különféle allergiás betegségek a leggyakoribbak között szerepeltek a 20. század végére a nem fertőző, krónikus betegségek között a világ gazdaságilag fejlett országaiban, a tendencia pedig azóta folyamatosan romlik. Míg az allergiás rhinitis két évszázaddal ezelőtt ritka betegségnek számított, napjainkban már Budapest lakosságának legkevesebb húsz százalékát sújtja az allergiás nátha.

Csokonay Péter orvostól megtudtuk, hogy egy korábbi tanulmány szerint a betegek egyharmada számol be enyhe, még elviselhető tünetekről, egyharmaduk súlyosnak, normális életvitelében akadályozónak minősíti azokat, egyharmaduknál pedig társult betegségek (hörghurut, asztma, melléküreg-gyulladás, orrpolip) is fellépnek.

Hasznos tippek az allergiaszezonban

Az első és legfontosabb tennivalónk a megelőzés. Fontos, hogy ne csak a tünetek jelentkezésekor forduljunk orvoshoz, amennyiben tudjuk, hogy az őszi időszak mindig kellemetlen mellékhatásokkal jár életünkben.

Allergiaszezonban szellőztessünk ritkábban, hogy minél kevesebb pollen kerüljön a lakásba! Csak a késő esti, illetve kora reggeli órákban nyissuk ki az ablakot, ugyanis ebben az időszakban van a legkevesebb pollen a levegőben.

A sapka, szemüveg, valamint a maszk viselése (az N95-ös vagy FFP2-es maszk , amely a leghatásosabb a koronavírussal szemben, tökéletes az allergénrészecskék ellen is) segíthet, hogy minél kevesebb pollen jusson a szem és az orr nyálkahártyájára.

Ágyneműcsere (főként párnahuzatcsere) néhány naponta.

Porszívózzunk gyakran, mivel a szőnyeg előszeretettel tartja magában az allergéneket.

Mossunk hajat mindennap, mert a hajunkban sok pollen megtapad, ezért este a lakásban is sokat belélegezhetünk ezekből.

Használjunk műkönnyet és sóoldatot a szem és az orr nyálkahártyájának tisztán tartására, így csökkenthető a szem- és az orrviszketés.

Amint belépünk a lakásba, vegyük le a cipőnket, és cseréljük le a ruhánkat. Az utcán viselt holmikat minél előbb tegyük be a mosógépbe, a cipőnket pedig rakjuk be a szekrénybe.

Ha kontaktlencsét viselünk, célszerű gyakrabban cserélni a szokásosnál, vagy akár napi lencsére váltani.

Ha pedig el tudunk menekülni a szezon idejére a hegyekbe – a Mátra tetején például alig mutatható ki a parlagfű pollenje –, akkor a szervezetünk szó szerint fellélegzik.

Ha különösen érzékenyek vagyunk, érdemes figyelni a levegő minőségét, és úgy időzíteni a levegőzést, hogy a pollenkoncentráció a lehető legalacsonyabb legyen.

Alternatív gyógymódokat keresnek a betegek

A fényterápia szakértője elmondta: annak ellenére, hogy a tünetek enyhítésére ma már szinte megszámlálhatatlan termék áll rendelkezésre, többségük hatékonysága kérdéses. A súlyos tüneteket orvosló gyógyszerek legtöbbször tüneti kezelésre képesek, és számos mellékhatásuk megmutatkozhat.

„A betegek többsége a különféle szteroidkészítmények alkalmazásától ódzkodik. Helyette sokan inkább az alternatív gyógymódok között keresik a tüneteiket megszüntető megoldásokat, ilyen a homeopátia, az akupunktúra vagy a fito- és a sóterápia. Utóbbiak ugyan természetes gyógymódok, de azonnali enyhülés ritkán várható a használatuktól” – magyarázta Csokonay Péter.

Hozzátette, hogy mivel az allergia legáltalánosabb tünetei a tüsszögés, az orrfolyás, az orrdugulás, illetve az orr- és a szemviszketés, ezek a betegek hétköznapjait is nagyban megnehezítik, ezért az érintettek azonnali megoldásra vágynak.

Létezik hatékony fájdalom- és mellékhatásmentes kezelés

Az allergia kezelésére egyre népszerűbb megoldás a fényterápia. Ma már nemcsak klinikai körülmények között, hanem házi használatra is elérhetővé vált ez az opció, amelynek egyes típusaival az allergiás tünetek mellett akár különböző mozgásszervi panaszokat, krónikus sebeket és sportsérüléseket is lehet kezelni.

Temesvári Richárd, a Bionette.hu tulajdonosa úgy fogalmazott, hogy mivel most már évtizedes bizonyíték van a fényterápiás kezelések hatékonyságára, a szkeptikusok is nyitnak az irányába, a legtöbben pedig pozitív tapasztalatokról számolnak be a használatát követően.