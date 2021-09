Az OLAF-vizsgálat mellett több feljelentéssel is szembe kell néznie Cseh Katalinnak

Megkezdte a vizsgálódást az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Cseh Katalin ügyében – jelentette be Deutsch Tamás. A Fidesz európai parlamenti képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy még augusztus elején tett bejelentést az OLAF-nál európai uniós közpénzeket érintő csalás alapos gyanúja miatt. Deutsch Tamás azt is írta a Facebookon, hogy egy Cseh Katalin vezette cég és a család cégének üzleti köre a hazai fejlesztési forrásokat és az uniós támogatásokat megcsapoló céghálózatként működött – számolt be az M1 Híradója.