„Mi győzünk, ők veszítenek!” – legendás amerikai elnököt idézett Orbán Viktor a Polgári Pikniken

Az oltás működik, Magyarország működik – többek közt erre hívták fel a figyelmet az idei kötcsei Polgári Piknik résztvevői. A hagyományos jobboldali évadnyitón téma volt még az Európai Unió jövője, a migrációs válság, valamint a jövő évi országgyűlési választások is. Az egy év kihagyás után újra megtartott eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott.



A teljes magyar sajtó várta szombat délelőtt az érkező politikusokat, közéleti szereplőket az idén 20 éves Polgári Piknik előtt.

Orbán: „Az oltás működik, Magyarország működik”

A koronavírus elleni oltás működik, Magyarország működik – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai ügyekért felelős államtitkára a találkozó előtt az újságíróknak.

Orbán Balázs hozzátette: továbbra sem terveznek járványügyi korlátozásokat, mert a megoldás nem a korlátozás, hanem az oltás.

Az idei piknik kiemelt témája volt Európa jelene és jövője, ezzel kapcsolatban az államtitkár elmondta: A népvándorlások és járványok korában vagyunk, és minden országot fel kell készíteni ennek a kezelésére. Az Európai Unió a legélhetőbb, legjobb keret Magyarország számára ezért abban vagyunk érdekeltek, hogy az a közösség egyben maradjon.

„Küzdenünk kell Európa jövőjéért, küzdeni kell az EU egyben maradásáért, de nem mindenki gondolja így; vannak a brüsszeli bürokraták és baloldali, liberális politikai csoportok akik ebben a nehéz helyzetben is olyan, szélsőséges ideológiai kérdéseket erőltetnek, egyik ilyen a migráció ügye - biztosan követik önök is az eseményeket,- Afganisztán kapcsán is újra előkerült a kvóták kérdése, a befogadás kérdése és ilyen a genderideológia. Brüsszelben úgy tűnik a genderlobbi fontosabb mint gyermekeink védelme” – mondta Orbán Balázs.

Magyarország biztos pont ebben a bizonytalan világban – kezdte bejegyzését a miniszterelnök a közösségi oldalán, ahol kötcsei beszédéből tett közé idézetet. Orbán Viktor úgy folytatta:

„Megvédjük a családokat, csökkentjük az adókat, segély helyett munkát adunk és kiállunk a nemzeti érdekeinkért.”

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a rendezvényről távozóban azt mondta: a kormányfő a beszédében szó esett a jövő évi országgyűlési választásokról is.

Ronald Reagan, egykori amerikai elnököt idézte a miniszterelnök, hogy mi győzünk, ők veszítenek!

Az idei Polgári Pikniken – a korábbi évekhez hasonlóan –

most is szerveztek gyűjtést, idén az Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita által alapított Regőczi István Alapítványnak,

amelynek célja a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítése.