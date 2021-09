Karácsony Gergely kapkod és sokszor rossz döntéseket hoz

Nagy Ervin az M1-en kiemelte: a helyzeten csak tovább rontott a szeptemberi tanévkezdés és az egyszerre elkezdett felújítások miatti lezárások. Az elemző úgy látja: Karácsony Gergely főpolgármester kapkod és sokszor rossz döntéseket hoz, aminek a budapestiek mellett az egész gazdaság issza meg a levét.

Ezek a dugók egyrészről a város lakosságának életét keserítik meg, eddig a munkába járásról volt szó, szeptember elseje óta az iskolába járásról is. Az agglomerációkból érkezőket is nagyban sújtja, és sújtja a szállítmányozó cégeket, azonkívül kárt okoz a turizmusnak is – magyarázta Nagy Ervin, XXI. Század Intézet elemzője.

A címlapfotó illusztráció.