A mártírhalált halt keresztényeknek ajánlották Budakeszi új evangélikus templomát

Fabiny Tamás igehirdetésében elmondta: a templomot a XX-XXI. században mártírhalált halt keresztényeknek dedikálták. Ezért a templom tetejét tartó hat, a Kárpát-medencét és az öt kontinenst jelképező oszlopon 12-12, különböző felekezethez tartozó vértanú neve szerepel. „A mártírium ugyanis nem ismer sem földrajzi, sem felekezeti határokat” – fogalmazott az evangélikus püspök.

Ezeknek a mártíroknak a sorsában igazzá vált Jézus mondása: „úgy küldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé” - mondta, hozzátéve: bármikor eljöhet az idő, amikor Jézus mellett hitet tenni egyenlő lehet a biztos halállal.

Reményét fejezte ki, hogy a templom és még inkább az „élő kövek”, a gyülekezet, valamint az egész evangélikus egyház arról lesz felismerhető, hogy mindenki számára nyitott.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte: az elmúlt időben Kárpát-medence-szerte közel 150 új templom épült a kormány és a keresztény egyházak összefogásával. Ezek a templomok azonban csak akkor lesznek tele hívekkel, fiatalokkal, „ha felvállaljuk a hitünket”.

Megjegyezte: Nyugat- és Észak-Európában azért ürülnek ki a templomok és szűnnek meg a gyülekezetek, mert az egyház tagjai „meghajolnak” egy „politikailag korrekt világ” elvárásai előtt és nem merik kimondani Jézus Krisztus igazságát.

A vértanúk áldozatának és az új templomoknak is akkor lesz értelmük, ha „mi keresztények vállaljuk legalább a fehér vértanúságot”, azt, hogy „folyamatosan támadják, gyalázzák a keresztényeket” – tette hozzá Soltész Miklós.

