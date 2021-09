Nemsokára újranyit a Főmenü konyhája

Újabb évaddal jelentkezik a közmédia szórakoztató főzőműsora: a Főmenü. Most is Széll Tamás Michelin-csillagos séf a házigazda, segítője pedig Böröcz Zsófia gasztromentor lesz. Hétről hétre ínyenc és könnyen elkészíthető fogások lesznek terítéken. A műsor szeptember 18-ától, szombatonként látható a Dunán – számolt be az M1 Híradója.