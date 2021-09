Közel négyszázezren már a harmadik oltást is felvették

Megosztás Tweet



Egy beteg meghalt és újabb 247 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu pénteken.

Az elmúlt napon 247 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 813 040 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 30 061 főre emelkedett – írja a koronavirus.gov.hu.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 777 988 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 4991 főre emelkedett. 149 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen.

(Fotó: hirado.hu)

A beoltottak száma 5 799 584, közülük 5 512 118 fő már a második oltását is megkapta, 379 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten. Az iskolai oltásokat ma is folytatják az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával.

