Így áll az M3-as metró felújítása

Az egy hónapos lezárás alatt minden tervezett munkát elvégeztek a szakemberek az M3-as metró felújításán, az alagútban befejeződött a bal vágány cseréje, emellett gyorsan és látványosan változnak a Kálvin tér, a Corvin-negyed és a Semmelweis Klinikák állomások, amelyek jövő tavasszal újra megnyílnak az utasforgalom előtt – közölte a BKV Zrt. pénteken az MTI-vel.

Mint írták, az M3-as metró felújítása rendkívüli próbatétel elé állította négy hétre a fővárosban közlekedőket és a korszerűsítést végzőket egyaránt: amíg a felszínen a Göncz Árpád városközpont és Kőbánya-Kispest között metrópótló autóbuszok szállították az utasokat, és a forgalomszervezés jelentett kihívást, addig a föld alatt feszített ütemterv szerint haladt a munka, amit egy baleset is nehezített.

Hozzátették: az egy hónapig tartó lezárás alatt szoros időrendben minden tervezett, hosszabb, egybefüggő feszültségmentes állapotban elvégezhető munkafolyamat elkészült, többek között megújult a Nagyvárad téri kitérőkörzet, megvalósult a helyiségek azbesztmentesítése, és különleges berendezéseket szállítottak az állomások területére.

A Dózsa György út, Ecseri út és Pöttyös utca állomásokon folytatódott az utólagos akadálymentesítés, a déli részen elkészültek a liftszerkezetek, a peronokat átalakították. Az Ecseri út és Pöttyös utca állomásokon az év végétől már az utasok kényelmét szolgálják a felvonók.

A Lehel tér és Nagyvárad tér állomásokon a rekonstrukciót előkészítő jelentős munkafázisokat végeztek el: a Lehel téren eltűnt a középső lépcsősor, a Nagyvárad téren pedig szigorú szabályok betartása mellett elbontották az azbesztet tartalmazó burkolatokat. Az utasforgalomnak történő átadás előtt elvégzett laboratóriumi vizsgálatok nem mutattak ki veszélyes anyagot az állomás légterében.

Emlékeztettek: a belvárosi állomások felújítása különböző ütemben zajlik.

A Nyugati pályaudvar, Arany János utca, Deák Ferenc tér, Ferenciek tere állomásokon bontásokat végeznek, máshol építenek, folyamatos az új gépészeti eszközök beszállítása és beépítése. A Deák Ferenc téren az M2 és M3 vonalakat összekötő folyosó megtisztult, és lassan elnyeri végső formáját az új liftakna is – írta a BKV.

Hozzátették: gyorsan és látványosan változik a Kálvin tér, a Corvin-negyed, valamint a Semmelweis Klinikák állomás is. A három helyszínen már épülnek a diszpécserhelyiségek, lassan minden új mozgólépcső a helyére kerül, és elkezdődött a modern gépészeti rendszerek és áramellátást biztosító berendezések üzembe helyezése is.

A Semmelweis Klinikák állomáson már látható egy-egy végső belsőépítészeti elem, és az utastér arculatát meghatározó napsárga szín. Ez a három állomás 2022 tavaszán újra megnyílik az utasforgalom előtt - jegyezték meg.

Tudatták azt is, hogy a metróalagútban befejeződött a bal vágány cseréje, és elkezdődött a jobb vágány bontása. A teljes vonalon végeznek felújítási munkálatokat, szakaszosan más-más részfeladatot teljesítenek. A vonali főszellőzőkben is elindult az injektálás, és az új kábeltarók beépítése is a végéhez közeledik.

