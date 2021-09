Itt a megoldás a válogatós háziállatok problémájára

Megosztás Tweet



Minden gazdi ismeri a jelenséget: a kutya vagy cica megszaglássza a drágán megvett, speciális tápot, aztán többé rá se néz, a pénzünk pedig megy a kukába. Épp az ilyen helyzeteket segít elkerülni az első olyan rendezvény, ahol a kedvenceink egyidejűleg kóstolhatnak meg számos különböző ételfajtát. Mindezt márkák befolyásától függetlenül.

„Sokan rengeteg időt töltünk el azzal, hogy a megfelelő eledelt keresgéljük az állatkánknak, mégsem járunk sikerrel. Ezért pattant ki a fejünkből egy ilyen rendezvény ötlete” – meséli Fári Tamás, az allatiboldog.hu webshop alapítója.

A szeptember 25-i találkozó előtt a gazdik először az oldalon kiválaszthatják, milyen eledeleket szeretnének megkóstoltatni a kedvencükkel. Ezután a szervezők beszerzik a 30-40 legnépszerűbb ételt, amelyek közt a szuperprémiumtól a gazdaságos termékekig rengeteg márka lesz elérhető. Ezeket gondosan kiporciózva, kategóriák szerint elosztva próbálhatják végig a kutyusok.

„Élőben kiderül, hogy az állat csak megszaglássza a tápot és arrébb megy, vagy éppen nagyon ízlik neki az adott típus. Megspórolható az a 20-30 ezer forint, amit elköltenénk csak arra, hogy feltérképezzük a kedvencünk ízlését. Itt nem lesz semmilyen rizikó, hiszen egyfajta sortimentként feltálalva próbálhatja végig a különféle tápokat”– mondta Fári, aki hozzátette: így két szavazás is lesz egyszerre: a kutyusok az ízlelőbimbóikkal keresik a legjobb falatokat, a gazdik pedig bölcsességükkel keresik a kedvenceik számára legegészségesebb táplálékokat. A szakmai szervezetek ajánlása alapján kutyusonként 4-5 terméknél többet nem ajánlunk egyszerre kipróbálni.

(Fotó: allatiboldog.hu)

Állateledel nagyhatalom vagyunk

„Magyarország állateledelgyártó nagyhatalom, így minden mennyiségben lesznek magyar termékek, de cseh és szlovák családi manufaktúrák áruiból is lehet majd szemezgetni. Fontos, hogy itt nem lesz termékbemutató, sem szponzorált tartalmak! A rendezvény elsősorban vevőtalálkozó, ahol a vásárlók egymást és egymás kedvenceit is megismerhetik.”

A svédasztalnál külön csoportba osztják a kistestű, nagytesű, sterilizált, idős, kölyök, illetve lakásban élő ebeket, de a valamilyen betegséggel vagy érzékenységgel küzdőket is. Minden kategóriát saját választék vár, így az a kockázat sem áll fenn, hogy a négylábúak esetleg túlennék magukat. Megkóstolható sokféle vitamin, jutalomfalat és rágóka is.

Nem mindig a legdrágább a legjobb

A lényeg nem feltétlenül a költekezés, hiszen az állatok gyakran nem is a legdrágább terméket kedvelik a legjobban:

„Mostanában trendi hívószónak számít, hogy egy eledel például hipoallergén, vagy porcvédő, éppen ezért általában dupla annyiba kerül. Sajnos mégis elképzelhető, hogy a kedvencünk csak megszagolja és nem is eszi meg. Rengeteg példát látok Facebook-csoportokban arra, hogy a gazdik elpasszolni próbálják a „használt” kutyakaját.”

Ha azonban az all you can eat-rendezvényen felmérjük, melyik az a négy-ötfajta táp, amit a kedvencünk szívesen fogyaszt, akár arra is fény derülhet, ezekben mi a közös összetevő. Ez jócskán megkönnyítheti a vásárlást a jövőben is.

(Fotó: allatiboldog.hu)

A webshop üzemeltetői várják azon lelkes gazdik jelentkezését, akik maguk is csatlakoznának a minőségi termékeket népszerűsítő misszióhoz. Élőben erről is tájékozódhatunk.

„A lényeg, hogy a látogatók egy ‘állati boldog’ napot tölthessenek el más gazdik és kedvenceik társaságában, a belépő áráért bármit kipróbálhassanak” – zárja Fári Tamás.

A rendhagyó kutyás all you can eat-eseményen a gazdik felajánlásokat tehetnek alapítványoknak is. Az el nem fogyasztott eledelek is jó helyre kerülnek: automatikusan a szervezet gondozásában lévő állatokhoz juttatják el azokat.

Bővebb információkat itt érhet el.